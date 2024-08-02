У США приземлився літак із трьома американцями, яких звільнили під час обміну між РФ та Заходом

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли на об'єднаній базі Ендрюс трьох американців, які були ув'язненні в РФ - колишнього морського піхотинця Пола Вілана, репортера Wall Street Journal Евана Гершковіча і російсько-американську журналістку Алсу Курмашеву.

Спершу вони матимуть можливість поспілкуватися зі своїми родинами, а потім сядуть на рейс до Сан-Антоніо. Там їх доставлять до армійського медичного центру Брук для проходження медичного обстеження.

"Це неймовірний день - це видно по сім'ях, в очах і в їхніх сльозах", - сказала Гарріс.

Натомість Джо Байден заявив, що спільне звільнення відбулося завдяки "довірі" та "стосункам".

"Це неймовірне відчуття. Довго цього чекали. Я був абсолютно переконаний, що ми зможемо це зробити. Я мав на увазі те, що сказав: альянси мають значення. Вони підтримали нас і ризикнули заради нас, і це дуже важливо", - сказав Байден журналістам.