У США приземлився літак із трьома американцями, яких звільнили під час обміну між РФ та Заходом
У п'ятницю, 2 серпня, на авіаабазі Ендрюс під Вашингтоном приземлився літак із громадянами США, звільненими під час великого обміну між Росією та Заходом
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли на об'єднаній базі Ендрюс трьох американців, які були ув'язненні в РФ - колишнього морського піхотинця Пола Вілана, репортера Wall Street Journal Евана Гершковіча і російсько-американську журналістку Алсу Курмашеву.
Спершу вони матимуть можливість поспілкуватися зі своїми родинами, а потім сядуть на рейс до Сан-Антоніо. Там їх доставлять до армійського медичного центру Брук для проходження медичного обстеження.
"Це неймовірний день - це видно по сім'ях, в очах і в їхніх сльозах", - сказала Гарріс.
Натомість Джо Байден заявив, що спільне звільнення відбулося завдяки "довірі" та "стосункам".
"Це неймовірне відчуття. Довго цього чекали. Я був абсолютно переконаний, що ми зможемо це зробити. Я мав на увазі те, що сказав: альянси мають значення. Вони підтримали нас і ризикнули заради нас, і це дуже важливо", - сказав Байден журналістам.
- Російська Федерація та кілька країн Заходу провели обмін ув'язненими. Більше про це читайте за посиланням!
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