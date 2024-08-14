У США профспілка звинуватила Трампа та Маска у порушенні закону через погрози працівникам-страйкарям під час інтерв'ю

Про це повідомляє UAW.

Зазначається, що у понеділок, 12 серпня, в соцмережі X Трамп і Маск мали "безладну, неорганізовану розмову перед більш як мільйоном слухачів, у якій вони висловилися за незаконне звільнення страйкарів".

"Я дивлюся на те, що ти робиш Приходиш і кажеш… Ви всі йдете геть. Усі йдете геть, - сказав Трамп Маску в інтерв'ю.

На це американський бізнесмен розсміявся і погодився зі совами експрезидента.

У зв’язку з цим в UAW нагадали, що згідно з федеральним законодавством США працівників не можна звільняти за участь у страйку, а погрози звільнити їх є незаконними.



"І Трамп, і Маск хочуть, щоб представники робітничого класу сіли й заткнулися, і вони відкрито сміються з цього права на страйк. Це огидно, незаконно та цілком передбачувано з боку цих двох клоунів", - наголосив президент UAW Шон Фейн.



Він також назвав Трампа "коростою".