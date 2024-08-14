У США профспілка звинуватила Трампа та Маска у порушенні закону через погрози працівникам-страйкарям під час інтерв'ю
Американська профспілка UAW подала до національної ради США з трудових відносин звинувачення проти експрезидента Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска за погрози страйкарям під час інтерв'ю
Про це повідомляє UAW.
Зазначається, що у понеділок, 12 серпня, в соцмережі X Трамп і Маск мали "безладну, неорганізовану розмову перед більш як мільйоном слухачів, у якій вони висловилися за незаконне звільнення страйкарів".
"Я дивлюся на те, що ти робиш Приходиш і кажеш… Ви всі йдете геть. Усі йдете геть, - сказав Трамп Маску в інтерв'ю.
На це американський бізнесмен розсміявся і погодився зі совами експрезидента.
У зв’язку з цим в UAW нагадали, що згідно з федеральним законодавством США працівників не можна звільняти за участь у страйку, а погрози звільнити їх є незаконними.
"І Трамп, і Маск хочуть, щоб представники робітничого класу сіли й заткнулися, і вони відкрито сміються з цього права на страйк. Це огидно, незаконно та цілком передбачувано з боку цих двох клоунів", - наголосив президент UAW Шон Фейн.
Він також назвав Трампа "коростою".
- Вночі вівторка, 13 серпня, Ілон Маск повідомив, що на соцмережу Х здійснили масштабну DDoS-атаку під час того, як на платформі мало відбутися інтерв'ю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.6
- EUR Купівля 45.01Продаж 45.67
- Актуальне
- Важливе