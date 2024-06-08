У США в авіакатастрофі загинув астронавт місії Apollo 8, який першим облетів Місяць

Про це повідомила агенція Associated Press з посиланням на сина астронавта Грега Андерса.

Зазначається, що одномоторний літак Beechcraft T-34 Mentor, який належав Андерсу, після невдалого маневру упав у води біля Островів Сан-Хуан в штаті Вашингтон. За штурвалом літака був саме Вільям Андерс, якому на цей час вже виповнилося 90 років.

Наприкінці 1968 року Вільям Андерс здійснив політ у космос у складі екіпажу "Аполлона-8" - першого в історії пілотованого космічного корабля, що вийшов на орбіту Місяця. Під час цього польоту він зробив культове фото, на якому зображено схід Землі над поверхнею Місяця.



Генерал-майор у відставці Вільям Андерс вважав, що ця світлина стала його найважливішим внеском у космічну програму, враховуючи екологічний та філософський вплив, який вона справила.

Вважається, що ця фотографія викликала глобальний екологічний рух продемонструвавши, наскільки крихкою та тендітною виглядає Земля з космосу.

На честь Вільяма Андерса був названий один із кратерів на Місяці.