У США в авіакатастрофі загинув астронавт місії Apollo 8, який першим облетів Місяць
У суботу, 7 червня, в авіакатастрофі у США загинув член екіпажу американської місії "Аполон-8", який першим здійснив обліт Місяця у 1968 році, астронавт NASA Вільям Андерс
Про це повідомила агенція Associated Press з посиланням на сина астронавта Грега Андерса.
Зазначається, що одномоторний літак Beechcraft T-34 Mentor, який належав Андерсу, після невдалого маневру упав у води біля Островів Сан-Хуан в штаті Вашингтон. За штурвалом літака був саме Вільям Андерс, якому на цей час вже виповнилося 90 років.
Наприкінці 1968 року Вільям Андерс здійснив політ у космос у складі екіпажу "Аполлона-8" - першого в історії пілотованого космічного корабля, що вийшов на орбіту Місяця. Під час цього польоту він зробив культове фото, на якому зображено схід Землі над поверхнею Місяця.
Генерал-майор у відставці Вільям Андерс вважав, що ця світлина стала його найважливішим внеском у космічну програму, враховуючи екологічний та філософський вплив, який вона справила.
Вважається, що ця фотографія викликала глобальний екологічний рух продемонструвавши, наскільки крихкою та тендітною виглядає Земля з космосу.
На честь Вільяма Андерса був названий один із кратерів на Місяці.
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