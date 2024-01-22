У США зафіксували понад 90 смертей через морози
У Сполучених Штатах через морози загинула щонайменше 91 людина. У деяких регіонах діє надзвичайний стан
Про це пише CBS News.
Зазначається, що у штаті Теннессі загинули 25 людей, щонайменше 16 загинули в Орегоні, зокрема троє дорослих через падіння дерева на їхній автомобіль. Деталі деяких смертей з'ясовуються, щоб визначити, чи були вони спричинені несприятливими погодними умовами.
Холодна погода, сильний вітер, снігопади та ожеледиця були зафіксовані цього тижня в Іллінойсі, Пенсильванії, Міссісіпі, Вашингтоні, Кентуккі, Вісконсині, Нью-Йорку та Нью-Джерсі.
- 12 січня через хуртовину з сильним снігом і вітром по всій території США авіакомпанії затримали понад 7600 рейсів, було знеструмлено понад 100 тис. будинків та підприємств, а у штаті Айова кандидати в президенти від Республіканської партії скасували передвиборчі заходи.
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