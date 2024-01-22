У США зафіксували понад 90 смертей через морози

Про це пише CBS News.

Зазначається, що у штаті Теннессі загинули 25 людей, щонайменше 16 загинули в Орегоні, зокрема троє дорослих через падіння дерева на їхній автомобіль. Деталі деяких смертей з'ясовуються, щоб визначити, чи були вони спричинені несприятливими погодними умовами.

Холодна погода, сильний вітер, снігопади та ожеледиця були зафіксовані цього тижня в Іллінойсі, Пенсильванії, Міссісіпі, Вашингтоні, Кентуккі, Вісконсині, Нью-Йорку та Нью-Джерсі.