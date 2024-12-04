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У США затримали китайця, підозрюваного в нелегальному експорті американської зброї до Північної Кореї

Світлана Кравченко
4 грудня, 2024 середа
10:48
Світ Поліція США - ілюстрація

У США затримали громадянина КНР Шенхуа Вена, який мешкав у штаті Каліфорнія. Його звинувачують у нелегальному експорті зброї та боєприпасів до Північної Кореї

Зміст

Про це йдеться на сайті американського мін'юсту.

Як встановило слідство, китаєць разом зі спільниками приховував військові товари в контейнерах, які відправлялися з порту Лонг-Біч через Гонконг до КНДР. 

Вен є громадянином Китаю, який залишався в США нелегально після закінчення терміну дії студентської візи. Як нелегальний резидент, він не мав права володіти зброєю чи боєприпасами, наголошують у Мін'юсті.

Крім того, слідчі виявили в телефоні зловмисника численні текстові повідомлення, електронні листи та фотографії, у яких він описував постачання військового обладнання до КНДР. Як повідомляють у Мін’юсті США, з січня по квітень цього року Вен також контактував із брокером у США задля купівлі двигуна для цивільного літака.

Обвинувальні документи містять звинувачення у змові з порушення Міжнародного акту про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Якщо його провину буде доведено, Вену загрожує до 20 років позбавлення волі. 

Справа вважається серйозною, оскільки вона стосується порушення міжнародних санкцій та створює ризик для національної безпеки США.

  • Нещодавно посол Китаю в США Се Фен заявив, що його країна готова бути партнером для Сполучених Штатів і не планує перевершити чи замінити Вашингтон на світовій арені.
Теги:
Новини
Кримінал
Китай
КНДР
зброя
поліція
США
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