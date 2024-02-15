У США знищили хакерську мережу, яку контролювала російська розвідка

Про це повідомило міністерство юстиції США.

Зруйнувати мережу змогли в рамках санкціонованої судом операції. Мережу із маршрутизаторів російська розвідка (ГРУ) використовувала для приховування й інших способів скоєння різноманітних злочинів. Мова про широкомасштабні незаконні крадіжки та збір даних про об’єкти, які становлять інтерес для російського уряду: урядові та військові структури США й інших країн, спецслужби, корпорації.

Кіберзлочинці, які не належали до ГРУ, проте діяли на їхнє замовлення, встановили шкідливу програму Moobot на маршрутизаторах. Завдяки їй хакери створили глобальну платформу кібершпигунства.

"Міністерство юстиції прискорює зусилля, щоб припинити кіберкампанії російського уряду проти Сполучених Штатів і наших союзників, включаючи Україну, – заявив генпрокурор США Меррік Ґарланд. – У цьому випадку російські спецслужби звернулися до злочинних угруповань, але міністерство юстиції відключило їхню схему. Ми продовжуватимемо знищувати та демонтувати шкідливі кіберінструменти російського уряду, які загрожують безпеці США та наших союзників".

Як зазначено в повідомленні, це вже вдруге за два місяці США вдалося перешкодити хакерам ГРУ здійснювати кібератаки під прикриттям зламаних маршрутизаторів.