У столиці Індії десятки тисяч людей вийшли на акції протесту проти прем'єра Моді: вимагають вільних і чесних виборів
У неділю, 31 березня, десятки тисяч людей спільно з лідерами опозиції вийшли на демонстрацію в столиці Індії, вимагаючи проведення вільних і чесних виборів і протестуючи проти арештів деяких політичних лідерів
Про це повідомляє Bloomberg.
Мітингувальники вийшли на демонстрацію, щоб висловити протест проти ймовірного політичного втручання прем'єр-міністра Нарендри Моді та його партії "Бхаратія Джаната" у майбутні парламентські вибори.
"Ми тут, щоб урятувати Конституцію цієї країни, - наголосив Мехбуба Муфтій, колишній головний міністр Джамму і Кашміру. - Якщо народ не прокинеться сьогодні, їхній голос не матиме жодної цінності".
Як зазначили у виданні, опозиція критикує правлячу партію, оскільки за останні два місяці було заарештовано двох головних міністрів без пред'явлення офіційних звинувачень у суді. Обидва досі перебувають у в'язниці.
"Конституція Індії, яка дала майбутнє бідним, яка дала право мріяти, вирвана з рук бідних людей країни", - заявив Рахул Ганді, один з лідерів головної опозиційної партії конгресу Індії.
Останнім заарештованим лідером партії "Аам Аадмі", або "Партії простих людей", став Арвінд Кеджрівал, затриманий минулого місяця за звинуваченням у хабарництві, пов'язаному з політикою щодо алкогольних напоїв, яка вже не діє. Він заперечує ці звинувачення.
Минулого тижня Індія викликала офіційних осіб з Німеччини та США після коментарів щодо судових справ, пов'язаних з опозиційними партіями. Після того, як США закликали до справедливого і своєчасного судового процесу, МЗС Індії назвало ці зауваження "необґрунтованими" і "неприйнятними".
Партія Моді також заперечила всі звинувачення у втручанні та використанні державних установ для просування політичного порядку денного.
"В Індії правові процеси керуються лише верховенством права, - йдеться в заяві індійського зовнішньополітичного відомства. - Будь-хто, хто має подібний етос, особливо дружні демократичні країни, не повинен мати труднощів з оцінкою цього факту".
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У суботу, 16 березня, виборча комісія Індії оголосила, що з 19 квітня в країні розпочнуться найбільші у світі парламентські вибори, на яких має проголосувати майже мільярд людей.
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