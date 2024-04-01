У столиці Індії десятки тисяч людей вийшли на акції протесту проти прем'єра Моді: вимагають вільних і чесних виборів

Про це повідомляє Bloomberg.

Мітингувальники вийшли на демонстрацію, щоб висловити протест проти ймовірного політичного втручання прем'єр-міністра Нарендри Моді та його партії "Бхаратія Джаната" у майбутні парламентські вибори.

"Ми тут, щоб урятувати Конституцію цієї країни, - наголосив Мехбуба Муфтій, колишній головний міністр Джамму і Кашміру. - Якщо народ не прокинеться сьогодні, їхній голос не матиме жодної цінності".

Як зазначили у виданні, опозиція критикує правлячу партію, оскільки за останні два місяці було заарештовано двох головних міністрів без пред'явлення офіційних звинувачень у суді. Обидва досі перебувають у в'язниці.

"Конституція Індії, яка дала майбутнє бідним, яка дала право мріяти, вирвана з рук бідних людей країни", - заявив Рахул Ганді, один з лідерів головної опозиційної партії конгресу Індії.

Останнім заарештованим лідером партії "Аам Аадмі", або "Партії простих людей", став Арвінд Кеджрівал, затриманий минулого місяця за звинуваченням у хабарництві, пов'язаному з політикою щодо алкогольних напоїв, яка вже не діє. Він заперечує ці звинувачення.

Минулого тижня Індія викликала офіційних осіб з Німеччини та США після коментарів щодо судових справ, пов'язаних з опозиційними партіями. Після того, як США закликали до справедливого і своєчасного судового процесу, МЗС Індії назвало ці зауваження "необґрунтованими" і "неприйнятними".

Партія Моді також заперечила всі звинувачення у втручанні та використанні державних установ для просування політичного порядку денного.

"В Індії правові процеси керуються лише верховенством права, - йдеться в заяві індійського зовнішньополітичного відомства. - Будь-хто, хто має подібний етос, особливо дружні демократичні країни, не повинен мати труднощів з оцінкою цього факту".