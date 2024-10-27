У суспільстві немає запитів на потрясіння, - експертка Іщенко про перемогу "Грузинської мрії" на виборах

Свою думку вона висловила в етері Еспресо.

"Проблема зараз грузинського суспільства в тому, що зараз в принципі люди дуже бояться і не хочуть будь-якої політичної дестабілізації. От саме тому Грузинська мрія і набрала багато голосів, кажуть про фальсифікації, але факт те, що вона набрала багато голосів. І люди голосували саме для того, щоб була стабільність, мир, порядок. І ці слова не є для грузинів такими порожніми, вони дійсно вірять в це. І тому немає такого запиту в суспільстві на якісь потрясіння, і це дуже підриває насправді суспільну базу опозиції, і опозиційних рухів протестних, які наразі видно, що плануються", - вважає вона.

Читайте також: "Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот": в Грузії опозиція вимагає від Іванішвілі мирно віддати владу

Наталія Іщенко пояснила, чи стала підґрунтям для цього страху війна Росії проти України.

"Можна сказати, що це додатковим було аргументом для політтехнологів, які намагалися залякати грузинське суспільство. Але все ж таки в Основі цього страху поразка Грузії у війні. І ця поразка підриває віру грузинів у свої сили, в можливості Грузії, як країни, протистояти Росії, і оце є базовим. А вже повномасштабна війна Росії проти України просто ще один аргумент проти цієї боязні", - розповіла вона.