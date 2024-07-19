У Тель-Авіві прогримів вибух через кілька годин після заяви про ліквідацію командира "Хезболли"

Про це повідомляє Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що розслідують очевидну атаку безпілотника, яка вразила центр Тель-Авіва рано в п’ятницю, але сирени повітряної тривоги не спрацювали.

Вибух стався через кілька годин після того, як ізраїльські військові підтвердили, що вбили високопоставленого командира підтримуваної Іраном "Хезболли" на півдні Лівану.

"Початкове розслідування вказує на те, що вибух у Тель-Авіві був викликаний падінням повітряної цілі, і жодні сирени не були активовані. Інцидент знаходиться на стадії ретельного розгляду", - йдеться в повідомленні військових.

У відомстві заявили, що повітряне патрулювання було посилено для захисту повітряного простору Ізраїлю, але сказали, що не наказували вводити нові заходи цивільної оборони.

Військовий речник єменських бойовиків-хуситів, яких, як і "Хезболлу", підтримує Іран, заявив у соцмережах, що група розкриє подробиці військової операції, спрямованої проти Тель-Авіва.

Поліція повідомила, що знайшла тіло чоловіка було у квартирі неподалік від місця вибуху. Обставини з’ясовуються.

На кадрах з місця події видно бите скло, розкидане по тротуарах.