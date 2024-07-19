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У Тель-Авіві прогримів вибух через кілька годин після заяви про ліквідацію командира "Хезболли"

19 липня, 2024 п'ятниця
07:13
Світ Хезбола, Ліван

В Ізраїлі розслідують імовірну атаку безпілотника на центр Тель-Авіва рано вранці 19 липня. Вибух у місті прогримів через кілька годин після заяви про ліквідацію високопоставленого командира терористичного угрупування "Хезболла" на півдні Лівану

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що розслідують очевидну атаку безпілотника, яка вразила центр Тель-Авіва рано в п’ятницю, але сирени повітряної тривоги не спрацювали.

Вибух стався через кілька годин після того, як ізраїльські військові підтвердили, що вбили високопоставленого командира підтримуваної Іраном "Хезболли" на півдні Лівану.

"Початкове розслідування вказує на те, що вибух у Тель-Авіві був викликаний падінням повітряної цілі, і жодні сирени не були активовані. Інцидент знаходиться на стадії ретельного розгляду", - йдеться в повідомленні військових.

У відомстві заявили, що повітряне патрулювання було посилено для захисту повітряного простору Ізраїлю, але сказали, що не наказували вводити нові заходи цивільної оборони.

Військовий речник єменських бойовиків-хуситів, яких, як і "Хезболлу", підтримує Іран, заявив у соцмережах, що група розкриє подробиці військової операції, спрямованої проти Тель-Авіва.

Поліція повідомила, що знайшла тіло чоловіка було у квартирі неподалік від місця вибуху. Обставини з’ясовуються.

На кадрах з місця події видно бите скло, розкидане по тротуарах.

  • Ввечері вівторка, 16 липня, Армія оборони Ізраїлю вдарила по військових об'єктах угруповання "Хезболла" у трьох районах на півдні Лівану.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Іран
Ліван
безпілотник
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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