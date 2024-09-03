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У ЦПД назвали найбільші антиукраїнські фейсбук-сторінки у Польщі та наративи, які вони просувають

Юлія Лаврук
3 вересня, 2024 вiвторок
11:59
Світ Антиукраїнські фейсбук-сторінки у Польщі

Центр протидії дезінформації виявив у фейсбуці низку антиукраїнських сторінок у Польщі та назвав наративи, які вони просувають

Зміст

Про це повідомляє ЦПД.

"Центр виявив низку сторінок у фейсбуці, що містять фейки, дезінформацію та маніпуляції, різноманітні теорії змови, які дискредитують Україну й українців та де культивується ненависть до українців серед поляків", - йдеться у повідомленні.

Серед найбільших таких сторінок зокрема "Ukrainiec nie jest moim bratem", "Marsz Niepodległości", "Wrealu24" тощо. У ЦПД також назвали основні наративи, які просувають через ці спільноти, серед них:

  • українці - одвічні вороги поляків;
  • українські біженці поводяться у Польщі як окупанти, Польща стає колонією України;
  • поляки стають "громадянами другого сорту" у власній країні;
  • відбувається "українізація" та "бандеризація" Польщі;
  • Польща має припинити військову допомогу Україні;
  • через допомогу Україні в Польщі наростає економічна криза;
  • допомога Україні може втягнути Польщу у війну.

"Також наративи, співзвучні кремлівським, присутні на фан-сторінках окремих польських правих політиків. Так, антиукраїнські наративи дуже поширені на сторінці Гжегожа Брауна - члена партії "Конфедерація". Там наявні публікації під гаслами "Стоп українізації Польщі" та "Стоп бандеризації Польщі", висвітлюються антиукраїнські акції та пресконференції", - додали у Центрі.

У ЦПД кажуть, що близько 20 млн людей у Польщі є користувачами фейсбуку, та наголошують, що ця соціальна мережа є одним з основних майданчиків країни, де поширюються проросійські наративи.

  • Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 2 вересня.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Польща
Війна з Росією
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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