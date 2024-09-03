У ЦПД назвали найбільші антиукраїнські фейсбук-сторінки у Польщі та наративи, які вони просувають

Про це повідомляє ЦПД.

"Центр виявив низку сторінок у фейсбуці, що містять фейки, дезінформацію та маніпуляції, різноманітні теорії змови, які дискредитують Україну й українців та де культивується ненависть до українців серед поляків", - йдеться у повідомленні.

Серед найбільших таких сторінок зокрема "Ukrainiec nie jest moim bratem", "Marsz Niepodległości", "Wrealu24" тощо. У ЦПД також назвали основні наративи, які просувають через ці спільноти, серед них:

українці - одвічні вороги поляків;

українські біженці поводяться у Польщі як окупанти, Польща стає колонією України;

поляки стають "громадянами другого сорту" у власній країні;

відбувається "українізація" та "бандеризація" Польщі;

Польща має припинити військову допомогу Україні;

через допомогу Україні в Польщі наростає економічна криза;

допомога Україні може втягнути Польщу у війну.

"Також наративи, співзвучні кремлівським, присутні на фан-сторінках окремих польських правих політиків. Так, антиукраїнські наративи дуже поширені на сторінці Гжегожа Брауна - члена партії "Конфедерація". Там наявні публікації під гаслами "Стоп українізації Польщі" та "Стоп бандеризації Польщі", висвітлюються антиукраїнські акції та пресконференції", - додали у Центрі.

У ЦПД кажуть, що близько 20 млн людей у Польщі є користувачами фейсбуку, та наголошують, що ця соціальна мережа є одним з основних майданчиків країни, де поширюються проросійські наративи.