У ЦПД спростували інформацію про нібито намір Польщі скасувати безвіз з Україною

Про це інформує ЦПД.

Там зазначили, що заяву про намір Польщі скасувати безвіз зробив один із польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень. Отже, поширювана інформація не відповідає дійсності, оскільки це його особиста думка.

"Безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення: його було запроваджено всіма країнами ЄС, які входять до Шенгенської зони. Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.