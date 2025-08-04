У ЦПД спростували інформацію про нібито намір Польщі скасувати безвіз з Україною
Мережею почала ширитись інформація, що Польща нібито планує припинити безвізовий режим з Україною: у Центрі протидії інформації спростували
Про це інформує ЦПД.
Там зазначили, що заяву про намір Польщі скасувати безвіз зробив один із польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень. Отже, поширювана інформація не відповідає дійсності, оскільки це його особиста думка.
"Безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення: його було запроваджено всіма країнами ЄС, які входять до Шенгенської зони. Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.
- Європарламент 17 червня підтримав угоду про вантажні перевезення між Європейським Союзом та Україною: її продовжили до кінця 2025 року.
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