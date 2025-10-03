У Тунісі до смертної кари засудили чоловіка, який критикував президента у facebook
У Тунісі чоловіка звинуватили в образі президента та посяганні на державну безпеку через публікації в соціальних мережах, після чого суд виніс йому смертний вирок
Про це повідомляє Reutersіз посиланням на голову Туніської ліги з прав людини та адвоката.
Як зазначають автори, цей вирок є безпрецедентним для Тунісу, де обмеження свободи слова посилилися після того, як президент Каїс Саїд у 2021 році зосередив майже всі повноваження у своїх руках.
Адвокат Уссама Буталья розповів, що чоловік, якого засудили, 56-річний підсобний робітник Сабер Шушан, є звичайним громадянином із базовою освітою і до свого арешту минулого року лише писав пости з критикою президента.
"Суддя в суді Набуля засудив чоловіка до смертної кари за пости у фейсбуці. Це шокуюче і безпрецедентне рішення", - сказав Буталья.
Він додав, що рішення було оскаржене в апеляційному порядку. Міністерство юстиції наразі не надало коментар. Як зазначають у Reuters, хоча туніські суди час від часу виносили смертні вироки, жоден із них не здійснювався понад 30 років.
"Ми не можемо в це повірити. Ми – сім'я, яка страждає від бідності, а тепер до бідності додалися пригнічення і несправедливість", - сказав телефоном Джамаль Шушан, брат засудженого.
Вирок одразу ж викликав хвилю критики у соціальних мережах серед активістів та пересічних тунісців. Багато хто охарактеризував вирок як свідому спробу вселити страх серед критиків Саїда, застерігаючи, що такі суворі заходи можуть ще більше обмежити свободу висловлювань і загострити політичну напруженість.
Після того як Саїд розпустив обраний парламент і почав керувати країною указами, Туніс зазнає все більшої критики з боку правозахисних організацій через послаблення незалежності судової влади. Опозиція назвала захоплення влади Саїдом переворотом.
Більшість лідерів опозиції, яких президент назвав зрадниками, перебувають у в'язниці за різними звинуваченнями.
- На початку травня експрем'єра Тунісу Алі Лараєда засудили до 34 років в’язниці. Його звинуватили в тому, що він допомагав людям, які хотіли воювати на боці бойовиків у Сирії, виїхати з країни.
- Біла Церква
