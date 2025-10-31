У Туреччині 11 людей засудили до довічного ув'язнення через масштабну пожежу
Турецький суд у п’ятницю, 31 жовтня, визнав винними 11 осіб у справі про масштабну пожежу на гірськолижному курорті в провінції Болу, яка забрала життя 78 людей
Про це інформує Reuters.
За даними TRT Haber, серед засуджених — власник готелю Grand Kartal Халіт Ергул, члени правління, менеджери, персонал, а також заступник мера та кілька пожежників. Усім призначено довічне ув’язнення з посиленим режимом.
Що відомо про ситуацію
Трагедія сталася 21 січня в 12-поверховому готелі Grand Kartal, розташованому на курорті Карталкая. Пожежа спалахнула близько 3:30 ночі на поверсі ресторану, коли в будівлі перебувало 238 гостей — більшість із них сім’ї з дітьми, що приїхали на відпочинок під час шкільних канікул.
Серед загиблих було 34 дитини, ще 137 людей отримали поранення. Гості повідомляли, що не чули сигналів тривоги, а задимлені коридори швидко стали непрохідними.
Незалежні експерти згодом встановили, що в готелі не було базових систем пожежної безпеки, а порушення норм стали головною причиною масштабної катастрофи.
