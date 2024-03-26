У Туреччині на дні Чорного моря виявили руїни древнього порту, віком близько 2,4 тис. років
Під час підводних розкопок в турецькій бухті Керпе археологи знайшли артефакти ІV століттям до нашої ери: частини пристані, залишки амфор, кераміку тощо
Це перші наукові підводні розкопки історичної бухт Керпе, яка колись була важливою торговельною точкою. Вони розпочалися у 2020-му році, пише Arkeonews.
Стародавня бухта Керпе розташована в районі Кандирі провінції Коджаелі на узбережжі Чорного моря в Туреччині. У перекладі з грецької назва означає "глечик" або "горщик". Колись тут був важливий торговельний порт. Завдяки природному захисту від штормів, його активно використовували ще з античних часів і далі в період Османської імперії (до ХІІ століття).
Команда науковців працювала на відстані 80 метрів від берега та на глибині чотирьох метрів. Археологічні знахідки були розкидані на площі близько 2000 квадратних метрів.
"Під час розкопок ми виявили багато підводної культурної спадщини – від залишків комерційних амфор, датованих від IV століття до нашої ери до XII століття нашої ери, до червонолощеної кераміки, світильників, фрагментів труб, різних цінностей, що належать до періоду Османської імперії. Також ми знайшли залишки кораблів, які затонули внаслідок аварій", – розповів Серкан Гедюк, директор Археологічного музею в Коджаелі.
Розкопки проводяться дирекцією музею Коджаелі під наглядом Міністерства культури і туризму, Генеральної дирекції культурної спадщини та музеїв.
- У липні 2023 року біля берегів Італії спецпідрозділ поліції виявив фрагменти давньоримського торгового судна, якому понад 2 тис. років, з амфорами на борту.
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