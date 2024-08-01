У Туреччині відбулася церемонія спуску на воду другого українського корвета "Гетьман Іван Виговський"

Фото з церемонії оприлюднив новинний ресурс Clash Report у соцмережі X (колишній твіттер).

На церемонії спуску на воду були присутні міністр оборони України Рустем Умєров, командувач Військово-Морських сил Олексій Неїжпапа, власник компанії Baykar Халюк Байрактар, Герой України Мустафа Джемілєв і перша леді України Олена Зеленська.

Фото: x.com/clashreport

Урочисте закладання корвета "Гетьман Івана Виговського" відбулося торік у серпні на суднобудівному підприємстві в Стамбулі. За турецькими традиціями, урочисте закладання відбувалося лише після побудови частини секцій та корпусу, – уточнив портал "Мілітарний".

За словами представників ВМС України, всі роботи з будівництва судна здійснюють за укладеним в угоді графіком.

Фото: x.com/clashreport

29 травня вийшов на перші ходові випробування головний корабель українського контракту, флагман Військово-морських сил України "Гетьман Іван Мазепа" (F-211). Його також будуть для України в Туреччині.

Довідково. Українські корвети класу Ada озброєні 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid виробництва італійської компанії OTO Melara.

Над гелікоптерним ангаром встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut від компанії Aselsan.

Також на бортах українських корветів є 12,7-міліметрові дистанційно керовані установки STAMP, встановлені з лівого й правого бортів корабля.

F-211 та F-212 оснащені радарами системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, супутникового зв’язку від Aselsan, радіоелектронної боротьби ARES-2N та системами постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC. Також корвети мають тактичний навігаційний радар ALPER, а встановлений 3D-радар SMART-S MK2 слугує для виявлення повітряних цілей.