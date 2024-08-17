У турецькому парламенті сталася бійка під час дебатів щодо ув'язненого опозиціонера

Про це пишуть Reuters і AP.

Як зазначається, того дня у турецькому парламенті відбувалася позачергова сесія Великих національних зборів для обговорення справи Джана Аталая, який із в'язниці був обраний депутатом від "Робітничої партії Туреччини".

У 2023 році Аталая засудили до 18 років ув’язнення за участь в антиурядових протестах у 2013 році, коли прем’єр-міністром Туреччини був чинний президент Реджеп Ердоган.

Депутат Ахмет Сік від "Робітничої партії Туреччини" виголосив промову, а Алпай Озалан, депутат від правлячої партії Ердогана, підійшов і спробував дати йому ляпаса.

Після цього спалахнула бійка. Десятки інших політиків приєдналися до рукопашної сутички, деякі депутати встали, щоб стримати інших.

Повідомляють, що у бійці постраждала депутатка, кров забризкала білі сходинки трибуни.

Лідер турецької опозиції Озгюр Озель назвав бійку "ганебною ситуацією".

"Замість слів у повітрі літають кулаки, кров на землі. Вони б'ють жінок", - наголосив він.

Що відомо про опозиційного політика Джана Аталая

З моменту обрання Аталай бореться за місце в парламенті, яке дає йому імунітет від судового переслідування, і призведе до його звільнення з в'язниці. Він запевнив, що повернеться до в'язниці, коли закінчиться термін його депутатських повноважень.

Хоча він домігся успішних рішень Конституційного суду, суди нижчих інстанцій їх проігнорували. Тоді 1 серпня Конституційний суд заявив, що рішення про позбавлення його депутатського статусу є “недійсним”.

Після цього опозиційні партії вимагали позачергового засідання для обговорення справи.

Засудження Аталая та семи інших обвинувачених у цій справі також викликало широку критику з боку правозахисних груп та адвокатів.