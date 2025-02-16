У Ватикані розкрили подробиці про стан Папи Франциска, який був ушпиталений через бронхіт
Ввечері суботи, 15 лютого, пресслужба Святого Престолу розкрила нові подробиці про стан Папи Римського Франциска, який напередодні був госпіталізований через бронхіт. Наразі він почувається добре
Про це інформує Vatican News.
Пресслужба Святого Престолу повідомила, що Святіший Отець почувається добре, температура у нього в нормі.
Обстеження, проведене впродовж дня, підтвердило наявність інфекції дихальних шляхів, і терапію було відповідно відкориговано.
Крім того, за інформацією пресслужби, результати лабораторних аналізів показали поліпшення деяких показників здоров’я.
"Папа Франциск протягом дня прийняв Святе Причастя та чергував відпочинок із молитвою та читанням. Щоб сприяти одужанню, медичний персонал приписав повний відпочинок, тому в неділю, 16 лютого, Святіший Отець не провадитиме опівдні молитву "Ангел Господній", але має намір надіслати для публікації текст роздумів", - йдеться у повідомленні.
Пресслужба Святого Престолу проінформувала Папу Франциска про численні повідомлення та послання про близькість і молитву, отримані протягом цих днів.
У відповідь понтифік висловив вдячність і закликав не переставати молитися за нього.
- У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до лікарні через бронхіт після того, як понтифік насилу зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів.
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