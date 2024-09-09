У В'єтнамі вирує тайфун Ягі: 59 людей загинули, сотні поранених
Зливи, викликані тайфуном Ягі, обрушилися на північ В'єтнаму, спричинивши повені, зсуви та обвал мостів. Стихія забрала життя щонайменше 59 людей
Про це повідомляє Associated Press.
За даними видання, 9 людей загинули під час тайфуну, який обрушився на В'єтнам у суботу. Ще 50 людей загинули під час повеней та зсувів, що сталися після тайфуну. Рівень води в кількох річках на півночі В'єтнаму перевищив небезпечний.
У понеділок вранці, 9 вересня, в гірській провінції Као Банг зсув ґрунту зніс пасажирський автобус з 20 пасажирами. Рятувальники не могли дістатися до місця аварії через перекриті дороги.
Того ж дня сталевий міст у провінції Фу То обвалився під тиском переповненої водою Червоної річки, унаслідок чого легкових та вантажних автомобілів, а також два мотоцикли впали в річку. Троє людей були госпіталізовані,13 зникли безвісти.
Щонайменше 3 мільйони людей залишилися без електрики в провінціях Куангнінь і Хайфон.
Ці дві провінції є промисловими центрами, де розташовано багато заводів, які експортують товари, зокрема виробник електромобілів VinFast та постачальники Apple - Pegatrong і USI. Працівники заводів повідомили, що багато індустріальних парків були затоплені, а дахи багатьох заводів були зірвані.
Тайфун також пошкодив сільськогосподарські угіддя, майже 116 192 гектари, на яких переважно вирощують рис.
Як зазначили у виданні, тайфун Ягі став найсильнішим тайфуном, що обрушився на В'єтнам за останні десятиліття. Він досяг суші в суботу з вітром до 149 км/год. Попри те, що тайфун послабшав до тропічного шторму в неділю, метеорологічне агентство країни попереджає про подальші зливи, які можуть спричинити повені та зсуви.
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Щонайменше 6 людей загинули в суботу, 31 серпня, коли тайфун "Шаньшань" накрив Японію, заливаючи проливним дощем, викликаючи зсуви та повені за сотні кілометрів від центру шторму.
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