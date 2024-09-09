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Головна Світ У В'єтнамі вирує тайфун Ягі: 59 людей загинули, сотні поранених

У В'єтнамі вирує тайфун Ягі: 59 людей загинули, сотні поранених

Марія Науменко
9 вересня, 2024 понедiлок
13:30
Світ тайфун

Зливи, викликані тайфуном Ягі, обрушилися на північ В'єтнаму, спричинивши повені, зсуви та обвал мостів. Стихія забрала життя щонайменше 59 людей

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Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, 9 людей загинули під час тайфуну, який обрушився на В'єтнам у суботу. Ще 50 людей загинули під час повеней та зсувів, що сталися після тайфуну. Рівень води в кількох річках на півночі В'єтнаму перевищив небезпечний.

У понеділок вранці, 9 вересня, в гірській провінції Као Банг зсув ґрунту зніс пасажирський автобус з 20 пасажирами. Рятувальники не могли дістатися до місця аварії через перекриті дороги.

Того ж дня сталевий міст у провінції Фу То обвалився під тиском переповненої водою Червоної річки, унаслідок чого легкових та вантажних автомобілів, а також два мотоцикли впали в річку. Троє людей були госпіталізовані,13 зникли безвісти.

Щонайменше 3 мільйони людей залишилися без електрики в провінціях Куангнінь і Хайфон.

Ці дві провінції є промисловими центрами, де розташовано багато заводів, які експортують товари, зокрема виробник електромобілів VinFast та постачальники Apple - Pegatrong і USI. Працівники заводів повідомили, що багато індустріальних парків були затоплені, а дахи багатьох заводів були зірвані.

Тайфун також пошкодив сільськогосподарські угіддя, майже 116 192 гектари, на яких переважно вирощують рис.

Як зазначили у виданні, тайфун Ягі став найсильнішим тайфуном, що обрушився на В'єтнам за останні десятиліття. Він досяг суші в суботу з вітром до 149 км/год. Попри те, що тайфун послабшав до тропічного шторму в неділю, метеорологічне агентство країни попереджає про подальші зливи, які можуть спричинити повені та зсуви.

  • Щонайменше 6 людей загинули в суботу, 31 серпня, коли тайфун "Шаньшань" накрив Японію, заливаючи проливним дощем, викликаючи зсуви та повені за сотні кілометрів від центру шторму.

Теги:
тайфун
екологія
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