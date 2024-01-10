У віці 92 років помер польський режисер Януш Маєвський
Уночі 10 січня в Польщі помер один із найвідоміших режисерів, сценарист, письменник і ректор Варшавської школи кіно Януш Маєвський. Йому було 92 роки
Про це повідомила Асоціація польських кінематографістів, пише польське радіо RMF24.
"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні вночі помер Януш Маєвський. Один із найвідоміших, шанованих і популярних польських кінорежисерів. Майстер жанрового кіно, сценарист, письменник, викладач", - йдеться в повідомленні.
В Асоціації зазначили, що Маєвський "дуже цінував зустрічі з глядачами, які його любили й масово брали участь у зустрічах з ним".
Януш Маєвський народився 1931 року у Львові. Саме там він захопився кіно. Коли йому було сім років, він побачив "Білосніжку" від Волта Діснея.
"Тоді я помітив, що фільм має владу над глядачами, оскільки він може одночасно викликати однакові емоції в усіх присутніх у залі - сміх чи страх", - згадував колись Маєвський в інтерв’ю для журналу Teraz Polska.
Маєвський дебютував як режисер художніх фільмів у 1966 році. Він найбільш відомий за стрічки "Імператорсько-королівські дезертири" та "Готель "Пасифік". Також надзвичайну популярність режисерові приніс телесеріал "Королева Бона".
Після Другої світової війни родина Маєвських переїхала до Кракова. У 1955 році він закінчив Краківський політехнічний інститут (факультет архітектури), а у 1960 році - Вищу школу театру і кіно в Лодзі. Протягом 1983-1990 років був головою Ради асоціації польських кінематографістів, а з 2006 року - президентом Асоціації.
Маєвський усе життя працював за фахом. Його останній документальний фільм Jazz Outsider 2022 року був присвячений його великій життєвій пристрасті - джазовій музиці.
- У листопаді 2023 року пішов з життя український актор та режисер Олександр Крижанівський. Йому було 66 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.36 Купівля 38.36Продаж 39.14
- EUR Купівля 41.93Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе