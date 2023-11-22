У 66 років помер український актор та режисер Олександр Крижанівський

Про це повідомив його син Володимир Крижанівський.

"Мій батько, Олександр Крижанівський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень", - написав він.

Відомо, що прощання з актором відбудеться найближчими днями "у місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя" - Театр на Печерську. Дату та час близькі Олександра Крижанівського повідомлять пізніше.

"Сьогодні ми осиротіли…Наш Олександр Володимирович помер", - написали на сторінці Театру на Печерську.

Зазначимо, що Олександр Крижанівський був зіркою стрічок "Повернення Мухтара", "Нюхач-2", "Незламна", "За законами воєнного часу". Він також мав звання заслуженого артиста України.