У 66 років помер український актор та режисер Олександр Крижанівський
У вівторок, 21 листопада, пішов з життя український актор та режисер Олександр Крижанівський. Йому було 66 років
Про це повідомив його син Володимир Крижанівський.
"Мій батько, Олександр Крижанівський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень", - написав він.
Відомо, що прощання з актором відбудеться найближчими днями "у місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя" - Театр на Печерську. Дату та час близькі Олександра Крижанівського повідомлять пізніше.
"Сьогодні ми осиротіли…Наш Олександр Володимирович помер", - написали на сторінці Театру на Печерську.
Зазначимо, що Олександр Крижанівський був зіркою стрічок "Повернення Мухтара", "Нюхач-2", "Незламна", "За законами воєнного часу". Він також мав звання заслуженого артиста України.
- Нагадаємо, що нещодавно від раку мозку помер австралійський співак і актор серіалу "Вдома та в гостях" Джонні Руффо. Йому було 35 років.
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