"У війні, яку розпалюють США, загинули сотні тисяч українських чоловіків": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 7 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 7 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 березня іноземні ЗМІ запустили одну дезінформацію та дві маніпуляції.
Дезінформація: "Сотні тисяч українських чоловіків загинули у війні, яку розпалюють і увічнюють США", – написав у соцмережі Х ірландський журналіст Чей Боуз.
Маніпуляція: Британський актор і телерадіоведучий Рассел Бренд заявив: "НАТО роками провокує Росію, запрошуючи Україну до вступу в Альянс із 2008 року, знаючи, що це червона лінія для Путіна".
Маніпуляція: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X написав: "Нуланд для України – це те саме, що Фаучі [головний інфекціоніст США] для Ковіду. У чому полягала робота Нуланд у Державному департаменті? Дипломатія. Що вона насправді робила? Розпалювала конфлікт із Росією".
- Російська пропаганда також маніпулює, що в Україні жінок почали готувати до участі у війні.
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