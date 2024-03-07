"У війні, яку розпалюють США, загинули сотні тисяч українських чоловіків": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 7 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 березня іноземні ЗМІ запустили одну дезінформацію та дві маніпуляції.

Дезінформація: "Сотні тисяч українських чоловіків загинули у війні, яку розпалюють і увічнюють США", – написав у соцмережі Х ірландський журналіст Чей Боуз.

Маніпуляція: Британський актор і телерадіоведучий Рассел Бренд заявив: "НАТО роками провокує Росію, запрошуючи Україну до вступу в Альянс із 2008 року, знаючи, що це червона лінія для Путіна".

Маніпуляція: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X написав: "Нуланд для України – це те саме, що Фаучі [головний інфекціоніст США] для Ковіду. У чому полягала робота Нуланд у Державному департаменті? Дипломатія. Що вона насправді робила? Розпалювала конфлікт із Росією".