"Українських жінок почали готувати до війни": російська пропаганда просуває нову маніпуляцію
Російська пропаганда маніпулює, що в Україні жінок почали готувати до участі у війні
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"В Україні триває підготовка жінок до бойових дій", - новину про це тиражує кремлівське псевдоЗМІ.
Пропагандисти також поширюють фото, нібито з одного із занять, на якому проводяться жіночі тренінги із самозахисту "Українська Валькірія", які організовує громадська організація "Редюїт".
"Щосуботи на імпровізованому полігоні у Києві жінки, які приходять за власним бажанням, вивчають правила поводження зі зброєю та гранатами, надання першої домедичної допомоги, користування раціями. Звісно, серед них є й ті, хто готується долучитися до Сил оборони України для виконання завдань у різних сферах. Втім, важливо розуміти, що пропаганда спробувала вкотре збрехати про "масову мобілізацію жінок на фронт". Однак мобілізація для них залишається добровільною", - пише Spravdi.
- 4 березня стало відомо, що у соцмережах шириться фейк про те, що нібито на кордоні з країнами ЄС готуються фортифікаційні споруди.
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