"Українських жінок почали готувати до війни": російська пропаганда просуває нову маніпуляцію

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"В Україні триває підготовка жінок до бойових дій", - новину про це тиражує кремлівське псевдоЗМІ.

Пропагандисти також поширюють фото, нібито з одного із занять, на якому проводяться жіночі тренінги із самозахисту "Українська Валькірія", які організовує громадська організація "Редюїт".

"Щосуботи на імпровізованому полігоні у Києві жінки, які приходять за власним бажанням, вивчають правила поводження зі зброєю та гранатами, надання першої домедичної допомоги, користування раціями. Звісно, серед них є й ті, хто готується долучитися до Сил оборони України для виконання завдань у різних сферах. Втім, важливо розуміти, що пропаганда спробувала вкотре збрехати про "масову мобілізацію жінок на фронт". Однак мобілізація для них залишається добровільною", - пише Spravdi.