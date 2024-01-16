Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Японії черговий авіаційний інцидент: зіткнулись два пасажирські літаки, - ЗМІ

У Японії черговий авіаційний інцидент: зіткнулись два пасажирські літаки, - ЗМІ

16 січня, 2024 вiвторок
16:18
Світ аеропорти транспорт Японія світ

Літаки двох авіакомпаній, Korean Air Lines та Cathay Pacific Airways, зіткнулися в аеропорту Тітосе на острові Хоккайдо у Японія. Ніхто не постраждав, хоч крило одного літака було пошкоджено

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що літак Korean Air Lines зачепив літак Cathay Pacific Airways в аеропорту міста Тітосе на північному японському острові Хоккайдо.

Контакт стався близько 17:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом), коли літак Korean Air готувався до зльоту. Літак Cathay Pacific, який стояв на місці під час аварії, був порожнім.

Представник Korean Air повідомив, що інцидент стався, коли буксирувальна машина, яка штовхала літак перевізника назад перед вильотом, посковзнулася через замети снігу на землі.

Це призвело до того, що ліве крило літака підрізало праве хвостове крило борта Cathay Pacific.

Про постраждалих не повідомляється. За словами представника місцевої пожежної служби, пожежі чи витоків палива не виявлено.

На відео видно, що на момент зіткнення у аеропорту був сильний снігопад. Саме погана видимість та велика кількість снігу на ЗПС, вочевидь, стали причиною інциденту.

  • Нагадаємо, 2 січня у токійському аеропорту Ханеда після посадки під час руління по злітно-посадковій смузі пасажирське судно зіткнулося з літаком берегової охорони. Почалася пожежа. Загинули 5 членів екіпажу літака рятувальників. Усіх 379 пасажирів цивільного борта вдалося евакуювати. До слова, пасажирське судно Japan Airlines вилетіло з аеропорту Тітосе.
Японія
аеропорти
авіакатастрофа
Читайте також:
США військові новини Пентагон конкурс краси суспільство
16 січня, 2024 вiвторок
У США в конкурсі "Міс Америка" вперше перемогла військова
втрати окупантів
16 січня, 2024 вiвторок
Два літаки, 30 артсистем і 1110 військових: Генштаб оновив утрати окупантів
російські танки, окупанти, оркі
14 січня, 2024 неділя
Атака на Сумську, Чернігівську і Київську області: майор запасу НГУ Гетьман про ймовірні плани РФ
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.95
    Купівля 37.95
    Продаж 38.66
  • EUR
    Купівля 41.48
    Продаж 42.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 січня
16:45
Оновлено
марихуана
У мережі з'явилося відео, де працівники Bihus.Info вживали наркотики. Засновник проєкту відреагував
16:42
Платформа пам'яті "Меморіал"
Платформа пам'яті "Меморіал" презентувала спецпроєкт "Відвези мене туди, де тато спить"
16:38
На фото: Роман Кравчук
Ексмузикант луганського гурту "ТиФ" пішов воювати на боці росіян
16:38
медичний канабіс
Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс
16:20
верховна рада
Рада не підтримала закон про штрафи за порушення комендантської години. Буде повторне друге читання
16:20
Оновлено
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн, Давос
Зеленський зустрівся у Давосі зі Столтенбергом, Блінкеном та фон дер Ляєн
16:01
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка
Путін поспішає продемонструвати якусь перемогу: військовослужбовець про атаки ворога на Авдіївку
16:01
OPINION
Валерій Пекар
Що таке перемога України? Як її здобути?
15:50
На фото: Художник Вінслоу Дюмейн
У США художник заробив $3000, запостивши фото ями в асфальті у вигляді щура
15:47
Оновлено
Рада схвалила в цілому законопроєкт №10062 про електронний реєстр військовозобов'язаних
15:26
ожеледиця
Синоптик Наталка Діденко попередила про короткочасне похолодання
15:22
поїзд сніг
У Нідерландах унаслідок сильного снігопаду скасовують авіарейси
15:03
Ексклюзив
Європарламент
У Європарламенті гучніше залунали пропутінські голоси, - кореспондентка зі Страсбурга Тетяна Висоцька
14:53
Ізраїль Україна
Ізраїль у Давосі уперше долучився до саміту щодо української Формули миру
14:41
Джейк Салліван
Салліван у Давосі передасть Зеленському послання від Байдена, - Bloomberg
14:32
Марін Ле Пен
У Франції подали в суд на партію Ле Пен через корупційні зв'язки з РФ
14:25
Урсула фон дер Ляєн
Україна може перемогти Росію, але Захід має продовжувати допомагати, - фон дер Ляєн
14:17
На фото: Олег Бондарчук
Режисер Боднарчук пояснив, чому Винник не зможе повернути свою популярність
14:11
поле, пшениця, зерно
Через блокування кордону вартість транспортування української агропродукції зросла на 15-20%
14:08
OPINION
Віталій Шабунін
Провокація проти Ніколова. Офіс президента в темі?
14:00
пшениця зерно
За 2023 рік росіяни вивезли з окупованих територій близько 5 млн тонн українського зерна, - ЦНС
13:53
Змушували голосувати за приєднання Херсонщини до РФ, - СБУ затримала двох колаборантів
13:49
Дональд Трамп
Трамп заявив, що "чудово ладнає" з Путіним і "дуже швидко" закінчить війну в Україні
13:48
На фото: афіша виставки Максима Кривцова
У Києві відбудеться виставка фоторобіт загиблого Максима Кривцова "Далі: Я поверну собі своє життя"
13:30
Кабмін
Уряд виділив майже 800 млн грн додаткового фінансування для військових: на що спрямують кошти
13:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 січня: скільки коштують долар, євро та злотий
13:13
Київ Цифровий
У застосунку "Київ Цифровий" стався збій: користувачі скаржаться, що не можна поповнити транспортну картку
13:10
безробіття
Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним працевлаштування у військових частинах
13:08
S7 Airlines
Несправні 20% літаків: найбільша приватна авіакомпанія Росії S7 через санкції скорочує польоти
12:58
Елтон Джон
Елтон Джон став 19-ю людиною у світі, яка отримала всі чотири знакові премії у музиці
12:56
окупанти РФ
Розвідка Британії назвала цілі РФ на фронті, дослідивши події останнього тижня
12:49
санкції проти Росії
Через нові санкції США проти РФ банки Китаю обмежили фінансування причетних до російського ВПК осіб
12:39
електроенергія, шахеди
В Укренерго розповіли, чи можливий в Україні новий блекаут
12:34
Ілон Маск
Ілон Маск планує збільшити свою частку в Tesla до 25%
12:31
Оновлено
Міністерство оборони України
Міноборони закликало ухвалити законопроєкт про цифровізацію армії, секретар комітету Ради з оборони Костенко виступив проти
12:22
На фото: статуетка премії "Еммі"
Телепремія "Еммі" оголосила переможців: які серіали визнали найкращими у 2023 році
12:18
Кая Каллас
Уряд Естонії планує припинити фінансування освіти російською мовою
12:14
Ексклюзив
Україна ЄС
"Україні важко буде вести переговори щодо інтеграції в ЄС": дипломат Огризко назвав причину
12:06
OPINION
Ростислав Павленко
"Домашні дрони": нам пропонують попрацювати замість влади
11:51
електроенергія
Через негоду є знеструмлення на Кіровоградщині та Миколаївщині: ситуація в енергосистемі станом на 16 січня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV