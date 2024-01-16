У Японії черговий авіаційний інцидент: зіткнулись два пасажирські літаки, - ЗМІ
Літаки двох авіакомпаній, Korean Air Lines та Cathay Pacific Airways, зіткнулися в аеропорту Тітосе на острові Хоккайдо у Японія. Ніхто не постраждав, хоч крило одного літака було пошкоджено
Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що літак Korean Air Lines зачепив літак Cathay Pacific Airways в аеропорту міста Тітосе на північному японському острові Хоккайдо.
Контакт стався близько 17:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом), коли літак Korean Air готувався до зльоту. Літак Cathay Pacific, який стояв на місці під час аварії, був порожнім.
Представник Korean Air повідомив, що інцидент стався, коли буксирувальна машина, яка штовхала літак перевізника назад перед вильотом, посковзнулася через замети снігу на землі.
Це призвело до того, що ліве крило літака підрізало праве хвостове крило борта Cathay Pacific.
Про постраждалих не повідомляється. За словами представника місцевої пожежної служби, пожежі чи витоків палива не виявлено.
На відео видно, що на момент зіткнення у аеропорту був сильний снігопад. Саме погана видимість та велика кількість снігу на ЗПС, вочевидь, стали причиною інциденту.
- Нагадаємо, 2 січня у токійському аеропорту Ханеда після посадки під час руління по злітно-посадковій смузі пасажирське судно зіткнулося з літаком берегової охорони. Почалася пожежа. Загинули 5 членів екіпажу літака рятувальників. Усіх 379 пасажирів цивільного борта вдалося евакуювати. До слова, пасажирське судно Japan Airlines вилетіло з аеропорту Тітосе.
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