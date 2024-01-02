У Японії пасажирське судно зіткнулося з літаком берегової охорони: евакуювали 379 людей

Про це повідомляє ВВС, з посиланням на телеканал NHK.

Літак Airbus A350, який вилетів із Саппоро, зіткнувся з літаком берегової охорони.

Усіх 379 пасажирів і членів екіпажу на борту евакуювали, повідомляють ЗМІ з посиланням на авіакомпанію.

"Наразі ми оцінюємо масштаби збитку", — заявили в авіакомпанії.

Літак Airbus A350, рейс 516 Japan Airlines, вилетів з аеропорту Нью-Чітосе о 16:00 за місцевим часом (07:00 GMT) і мав приземлитися в Ханеда (аеропорт у Токіо) о 17:40.

Берегова охорона Японії підтвердила, що пасажирський лайнер Airbus A350 авіакомпанії Japan Airlines на злітно-посадковій смузі зіткнувся з їх повітряним судном. За інформацією телеканалу NHK, на його борту перебували шестеро людей. Один із них зміг евакуюватися, доля решти п'яти членів екіпажу невідома. Літак берегової охорони прямував на допомогу людям ,які постраждали від землетрусу.

Аеропорт Ханеда один з двох летовищ столиці Японії. Спеціалізується на внутрішніх рейсах, але в останні роки розширяє і міжнародну мережу авіасполучень. У 2016 році обслужив 79,7 млн пасажирів. За пасажирообігом це третій аеропорт Азії та п'ятий у світі. Ханеда – головна база двох великих японських авіакомпаній, Japan Airlines та All Nippon Airways, а також лоу-кост авіакомпаній Hokkaido International Airlines та Skymark Airlines. У 2020 році аеропорт був відзначений нагородою Skytrax World Airport Awards як найкращий серед аеропортів світу з річним пасажиропотоком понад 70 мільйонів осіб, також зайняв другу позицію в ТОП-10 аеропортів світу.