У Японії вперше в історії премʼєр-міністром обрали жінку
Японський парламент проголосував за призначення на посаду премʼєр-міністра Санае Такаїчі – лідерки Ліберально-демократичної партії
Про це пише NHK World.
Таким чином, вперше в історії Японії уряд очолить жінка. Зазначено, що Такаїчі сформує коаліцію з партією інновацій.
Вона офіційно обійме посаду премʼєра після того, як її призначить імператор ввечері вівторка 21 жовтня. Потім очікується перша пресконференція Такаїчі на посаді премʼєр-міністра.
- 4 жовтня правляча Ліберально-демократична партія обрала на чолі жінку — консервативну політикиню Санае Такаїті. Це відкриває їй шлях до того, щоб стати першою прем’єр-міністеркою країни.
