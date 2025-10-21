У Японії вперше в історії премʼєр-міністром обрали жінку

Про це пише NHK World.

Таким чином, вперше в історії Японії уряд очолить жінка. Зазначено, що Такаїчі сформує коаліцію з партією інновацій.

Вона офіційно обійме посаду премʼєра після того, як її призначить імператор ввечері вівторка 21 жовтня. Потім очікується перша пресконференція Такаїчі на посаді премʼєр-міністра.