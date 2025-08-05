У Японії зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень — +41,8 °C
У понеділок, 5 серпня, в місті Ісесакі, що в японській префектурі Ґунма, зафіксували найвищу температуру за всю історію метеоспостережень у країні — +41,8 °C
Про це пише Reuters.
Цей показник перевищив попередній рекорд у 41,2 °C, встановлений лише минулого тижня в Тамбі, префектура Хьоґо.
На тлі рекордної спеки влада закликала громадян залишатися вдома, пити більше води та уникати перебування на сонці. За даними Агентства з пожеж та надзвичайних ситуацій, з початку літа понад 53 тис. людей були госпіталізовані з тепловими ударами.
Середня температура в Японії стабільно зростає третій рік поспіль. Цього літа особливо постраждав північно-східний регіон уздовж Японського моря, де випало критично мало опадів, що викликало занепокоєння щодо врожаю рису.
Високі температури також призвели до поширення смердючих жуків у деяких рисових районах, що додатково загрожує врожаю.
"Ми маємо діяти швидко і з почуттям кризи, щоб запобігти збиткам від високих температур", - заявив міністр сільського господарства Японії Шінджіро Коїдзумі.
Він додав, що уряд надасть підтримку для боротьби зі шкідниками та вживе заходів для подолання посухи.
- Наприкінці липня Албанія та Болгарія заявили про критичну ситуацію через поширення лісових пожеж і звернулися до Європейського Союзу з проханням надати термінову допомогу.
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