У Японії зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень — +41,8 °C

Про це пише Reuters.

Цей показник перевищив попередній рекорд у 41,2 °C, встановлений лише минулого тижня в Тамбі, префектура Хьоґо.

На тлі рекордної спеки влада закликала громадян залишатися вдома, пити більше води та уникати перебування на сонці. За даними Агентства з пожеж та надзвичайних ситуацій, з початку літа понад 53 тис. людей були госпіталізовані з тепловими ударами.

Середня температура в Японії стабільно зростає третій рік поспіль. Цього літа особливо постраждав північно-східний регіон уздовж Японського моря, де випало критично мало опадів, що викликало занепокоєння щодо врожаю рису.

Високі температури також призвели до поширення смердючих жуків у деяких рисових районах, що додатково загрожує врожаю.

"Ми маємо діяти швидко і з почуттям кризи, щоб запобігти збиткам від високих температур", - заявив міністр сільського господарства Японії Шінджіро Коїдзумі.

Він додав, що уряд надасть підтримку для боротьби зі шкідниками та вживе заходів для подолання посухи.