У Женеві зробили громадський транспорт безоплатним, аби зменшити шкідливі викиди в атмосферу

Про це пише Reuters.

До такого кроку у Швейцарії вдалися вперше.

Женева, що розташована у західній франкомовній частині Швейцарії, переживає пік забруднення озоном — шкідливим газом, який може спричиняти проблеми з диханням, головний біль і напад астми, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Антисмогова система міста показала, що концентрація озону перевищила граничний показник безпеки для здоров’я — 180 мікрограмів на кубічний метр за 24 години, йдеться у заяві кантону Женева. У вівторок температура повітря досягла 37 градусів Цельсія, і уряд оголосив попередження про спеку для західних і південних регіонів Швейцарії.

За словами Екологічного управління кантону Женеви, висока температура і низька хмарність спричиняють накопичення озонових забруднювачів і уповільнюють їхнє розсіювання. З огляду на це громадський транспорт став безоплатним по всьому кантону, щоб заохотити мешканців і гостей міста пересідати з автомобілів на автобуси, трамваї, потяги та човни, зменшуючи викиди від транспорту.

"Заходи, запроваджені в рамках цього надзвичайного протоколу, мають на меті зменшити викиди оксидів азоту, зокрема шляхом стимулювання користування громадським транспортом та обмеження руху найбільш забруднювальних транспортних засобів", — повідомило екологічне управління.

Пасажирам не потрібно буде купувати квитки, а перевірки квитків будуть призупинені до поліпшення стану повітря, зазначає влада.