"У ЗМІ потрапили контроверсійні слова Дуди": політоглядачка Попович про скандальну заяву президента Польщі щодо закриття аеропорту в Жешуві

Про це розповіла редакторка щорічника “Український Альманах” (видання Об'єднання українців у Польщі) Ольга Попович в етері Еспресо.

"Це інтерв'ю, яке з'явилося в YouTube, він (Анджей Дуда, - ред.) давав трьом YouTube-каналам, воно дуже обширне, якщо йдеться про Україну. Тобто президент Дуда дуже багато говорить про Україну. І, звичайно, що в медіа попали ці контроверсійні слова, які швидко розлетілися, як в польських, до речі, медіа, так і в українських. Але якщо послухати все інтерв'ю, то в принципі дуже багато Дуда говорить того, що б українцям сподобалося, але те, що в українській пресі практично не висвітлювалося. А щодо цієї заяви про те, що, можливо, треба було закрити аеропорт в Ряшеві (Жешуві, ред.). Він говорив це в такому плані минулому. Можливо, варто було це зробити і більше він наголошував, не скільки, може, до України, скільки до західних союзників. І в цьому чулося образа. Образа Польщі, яка, в принципі, чується всі три роки", - сказала вона.

Ольга Попович зауважила, що в Польщі здається: Україна недооцінила вкладу сусідньої країни на початку повномасштабного вторгнення Росії. І наразі Польщі не завжди є у переговорах із союзниками.

"Це образа, яка стосується Польщі того, що їм здається, що Україна абсолютно недооцінила того, що Польща зробила в 2022 році. І те, що Польща не завжди є при розмовах України з західними союзниками, або не відіграє цієї ключової ролі, яку Польща хоче відігравати, от власне, в цій заяві Дуди, в цьому такому спічі Дуди це прослуховувалося, дуже яскраво прослуховувалося. З однієї сторони Дуда абсолютно сказав, що він би ніколи не посмів, наприклад, ставити Україні будь-яку мантру щодо історичних питань і не надавати допомоги. Він сказав, що це не в його стилі, він би цього ніколи не не зробив. Натомість ми чули від інших політиків, які, власне, дозволяли собі такі такі аргументи в коментарях про те, чи варто допомагати Україні, якщо в нас суперечка історична", - зазначила політоглядачка.