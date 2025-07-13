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Ексклюзив

"У ЗМІ потрапили контроверсійні слова Дуди": політоглядачка Попович про скандальну заяву президента Польщі щодо закриття аеропорту в Жешуві

Марина Клюєва
13 липня, 2025 неділя
22:08
Світ Анджей Дуда

В інтерв’ю, в якому Дуда пригрозив закриттям аеропорту в Жешуві, через який проходить більшість озброєння для України, він також говорив багато того, що сподобалося б українцям

Зміст

Про це розповіла редакторка щорічника “Український Альманах” (видання Об'єднання українців у Польщі) Ольга Попович в етері Еспресо. 

"Це інтерв'ю, яке з'явилося в YouTube, він (Анджей Дуда, - ред.) давав трьом YouTube-каналам, воно дуже обширне, якщо йдеться про Україну. Тобто президент Дуда дуже багато говорить про Україну. І, звичайно, що в медіа попали ці контроверсійні слова, які швидко розлетілися, як в польських, до речі, медіа, так і в українських. Але якщо послухати все інтерв'ю, то в принципі дуже багато Дуда говорить того, що б українцям сподобалося, але те, що в українській пресі практично не висвітлювалося. А щодо цієї заяви про те, що, можливо, треба було закрити аеропорт в Ряшеві (Жешуві, ред.). Він говорив це в такому плані минулому. Можливо, варто було це зробити і більше він наголошував, не скільки, може, до України, скільки до західних союзників. І в цьому чулося образа. Образа Польщі, яка, в принципі, чується всі три роки", - сказала вона.

Ольга Попович зауважила, що в Польщі здається: Україна недооцінила вкладу сусідньої країни на початку повномасштабного вторгнення Росії. І наразі Польщі не завжди є у переговорах із союзниками. 

"Це образа, яка стосується Польщі того, що їм здається, що Україна абсолютно недооцінила того, що Польща зробила в 2022 році. І те, що Польща не завжди є при розмовах України з західними союзниками, або не відіграє цієї ключової ролі, яку Польща хоче відігравати, от власне, в цій заяві Дуди, в цьому такому спічі Дуди це прослуховувалося, дуже яскраво прослуховувалося. З однієї сторони Дуда абсолютно сказав, що він би ніколи не посмів, наприклад, ставити Україні будь-яку мантру щодо історичних питань і не надавати допомоги. Він сказав, що це не в його стилі, він би цього ніколи не не зробив. Натомість ми чули від інших політиків, які, власне, дозволяли собі такі такі аргументи в коментарях про те, чи варто допомагати Україні, якщо в нас суперечка історична", - зазначила політоглядачка.

  • 10 липня президент Польщі Анджей Дуда різко висловився про ставлення союзників до використання польської інфраструктури, зокрема аеропорту в Жешуві, для допомоги Україні.
Теги:
Новини
Україна
Польща
Війна з Росією
Анджей Дуда
допомога Україні
підтримка України
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