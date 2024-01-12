Участь в обговоренні української формули миру у Давосі візьмуть понад 80 делегацій, - МЗС Швейцарії
14 січня у Давосі відбудеться четверта зустріч радників глав держав для обговорення української Формули миру. Її планують відвідати понад 80 делегацій
Про це повідомило МЗС Швейцарії, пише "Укрінформ".
"Метою конференції під співголовуванням федерального радника Ігнаціо Кассіса та голови Офісу Президента України Андрія Єрмака є завершення переговорів на рівні радників з національної безпеки щодо принципів досягнення тривалого та справедливого миру в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. Ключові принципи формули миру обговорювалися у десяти робочих групах.
Крім цього, у МЗС зауважили, що Швейцарія бере участь, зокрема, у робочих групах з ядерної безпеки, продовольчої безпеки та фіксації закінчення війни.
- Швейцарія, відома своєю позицією нейтралітету щодо будь-яких військових конфліктів, підтримує українську Формулу миру й готова надати послуги медіатора.
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