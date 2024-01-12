Участь в обговоренні української формули миру у Давосі візьмуть понад 80 делегацій, - МЗС Швейцарії

Про це повідомило МЗС Швейцарії, пише "Укрінформ".

"Метою конференції під співголовуванням федерального радника Ігнаціо Кассіса та голови Офісу Президента України Андрія Єрмака є завершення переговорів на рівні радників з національної безпеки щодо принципів досягнення тривалого та справедливого миру в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. Ключові принципи формули миру обговорювалися у десяти робочих групах.

Крім цього, у МЗС зауважили, що Швейцарія бере участь, зокрема, у робочих групах з ядерної безпеки, продовольчої безпеки та фіксації закінчення війни.