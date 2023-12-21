Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Швейцарія підтримує українську Формулу миру й готова виступити медіатором, – посол

Швейцарія підтримує українську Формулу миру й готова виступити медіатором, – посол

21 грудня, 2023 четвер
10:51
Світ Швейцарія

Швейцарія, відома своєю позицією нейтралітету щодо будь-яких військових конфліктів, підтримує українську Формулу миру й готова надати послуги медіатора

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн.

"Швейцарія підтримує ініціативу президента Зеленського щодо Формули миру як засіб досягнення справедливого та тривалого миру. І ми вирішили приєднатися до робочої групи з підтвердження закінчення війни, оскільки вважаємо, що Швейцарія може привнести або поділитися певним досвідом і експертними напрацюваннями щодо посередництва у перемовинах або правових положень припинення вогню", - заявив дипломат.

При цьому він зазначив, що Україна сама має вирішувати, коли сідати за стіл переговорів із РФ.

"У принципі, будь-який збройний конфлікт закінчується переговорами, але, звісно, зрештою Україна сама вирішуватиме, як і коли вона хоче вступати у переговори з Росією. Швейцарія готова надати свої послуги, якщо сторони цього побажають", - наголосив Бауманн.

Медіатор допомагає структурувати переговорний процес, ставить правильні запитання і підтримує учасників, але водночас він не дає жодних порад і намагається не впливати на змістовну сторону вирішення спору. Сторони спору самі виробляють рішення, які їх влаштують і які вони потім будуть виконувати. Саме такі послуги пропонує Швейцарія.

Україна
Швейцарія
Війна з Росією
Читайте також:
Олександр Камишін
20 грудня, 2023 середа
Чи здатна Україна у 2024 році виготовити 1 млн дронів: у Мінстратегпромі прокоментували заяву Зеленського
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
20 грудня, 2023 середа
"Я не тряпка, Валєра!" Як президент перекидає проблеми війни на військових та обіцяє нові шашлики
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
19 грудня, 2023 вiвторок
Путін назвав жителів України "російськими людьми": добірка фейків і маніпуляцій за 19 грудня
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.57
    Купівля 37.57
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 40.91
    Продаж 41.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
21 грудня
11:08
Музей Голодомору
Музей Голодомору створить експертну раду, до якої увійдуть нащадки жертв геноциду
10:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп – козир Путіна, для України 2024 може стати роком оборони й розробки дронів. Акценти світових ЗМІ 21 грудня
10:49
На фото: Логотип Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery та Paramount розглядають можливість злиття, "щоб краще конкурувати з Netflix і Disney+", - ЗМІ
10:44
Оновлено
на фото: тролейбус
У Херсоні відновили рух тролейбусів, які не курсували через обстріл РФ
10:36
ДТП
У Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП: загинув чоловік, є поранені
10:30
На фото: співачка ANKA
Організатори Нацвідбору Євробачення-2024 оголосили імʼя одинадцятого фіналіста
10:22
Світовий банк
Україна отримала від Японії $950 млн на реалізацію двох проєктів Світового банку
10:21
Окупанти
Бояться прильотів: росіяни в окупованому Генічеську пересідають в автівки з українськими номерами, - "Атеш"
10:15
На фото: Леонід Колосовський
Український режисер Колосовський похвалився кліпом для росіянина Діми Білана
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 грудня: долар та євро в обмінниках подорожчали
10:12
Ексклюзив
Гроші
Наступного року в Україні планують витратити 100 млрд грн на саджанці, - депутат Київради Ємець
10:05
OPINION
Олексій Петров
Дипломатія — не менш запеклий фронт
10:05
Нікополь
Армія РФ вранці вдарила по Нікополю: загинули дві жінки, є поранений
09:56
Рустем Умєров
Україна планує у 2024 році призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном, - Умєров
09:42
Маріуполь
У Маріуполі ввечері сталося влучання по базі техніки окупантів, - Андрющенко
09:19
Оновлено
соцмережа Х (Твіттер)
У соцмережі Х стався масовий збій: компанія усунула проблему
09:13
штучний інтелект
ШІ не може бути патентним "винахідником", - Верховний суд Великої Британії
09:03
Оновлено
Київщина
Росія атакувала Україну "шахедами": на Київщині працювала ППО, уламки БПЛА впали на будинок на Полтавщині
08:53
Ексклюзив
На фото: система ППО
Росіяни на Херсонщині почали масово використовувати "шахеди" нового зразка, - Хлань
08:50
ЗРК Patriot
Японія планує схвалити перші поставки ракет Patriot до США ще цього року, - Nikkei Asia
08:49
Оновлено
море військовий корабель
Окупанти завели ракетоносії до пунктів базування: у Чорному морі перебувають 4 кораблі
08:38
спалюють прапори ЄС
У Грузії проросійські радикали на знак протесту спалюють прапори ЄС
08:20
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Сили оборони за час повномасштабного вторгнення знищили понад 350 тис. окупантів, - Генштаб
08:16
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
США та Венесуела провели обмін ув'язненими: звільнений соратник Мадуро
08:03
OPINION
Сергій Руденко
Про єдність в Україні та боротьбу протилежностей
08:00
Огляд
Рух спротиву
Нічний жах окупанта наяву: що таке українське підпілля
07:44
OPINION
Віталій Портников
Якщо війну і вдасться закінчити, то без участі у цьому РФ. Колонка Віталія Портникова
07:28
Еммануель Макрон
Найближчими місяцями Франція ухвалить важливі рішення: Макрон про допомогу Україні
07:20
мобілізація на росії, чмобіки
У Росії на церемонії прийому громадянства 11 мігрантам вручили повістки
06:56
Греція
Греція стала країною 2023 року за версією Economist
06:55
обстріл, ППО
Вночі ППО знищила 34 "шахеди"
06:45
На фото: військові
Сили оборони провели контратаки довкола Авдіївки, - ISW
06:41
санкції проти Росії
Японський виробник шин Bridgestone продає завод у Росії
06:32
сектор Газа
Бійці ЦАХАЛу закликали негайно евакуювати частину міста Хан-Юніс на півдні Гази
06:25
Швейцарія
Швейцарія виділила понад $13 млн для підтримки України взимку
06:18
Ентоні Блінкен
Якщо ми хочемо вирішити проблеми нашого народу, то ми повинні інвестувати у союзників, - Блінкен про підтримку України
06:10
Молдова
Молдова отримала сучасний радар для системи ППО
05:58
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
Данія долучиться до коаліції США із захисту цивільних суден в Червоному морі
05:39
Нідерланди
Для захисту від диверсій: Нідерланди купують кораблі та обладнання
05:33
авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт
Китай заблокував рейси авіакомпанії "Россия" з трьох міст РФ, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV