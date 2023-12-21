Швейцарія підтримує українську Формулу миру й готова виступити медіатором, – посол
Швейцарія, відома своєю позицією нейтралітету щодо будь-яких військових конфліктів, підтримує українську Формулу миру й готова надати послуги медіатора
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн.
"Швейцарія підтримує ініціативу президента Зеленського щодо Формули миру як засіб досягнення справедливого та тривалого миру. І ми вирішили приєднатися до робочої групи з підтвердження закінчення війни, оскільки вважаємо, що Швейцарія може привнести або поділитися певним досвідом і експертними напрацюваннями щодо посередництва у перемовинах або правових положень припинення вогню", - заявив дипломат.
При цьому він зазначив, що Україна сама має вирішувати, коли сідати за стіл переговорів із РФ.
"У принципі, будь-який збройний конфлікт закінчується переговорами, але, звісно, зрештою Україна сама вирішуватиме, як і коли вона хоче вступати у переговори з Росією. Швейцарія готова надати свої послуги, якщо сторони цього побажають", - наголосив Бауманн.
Медіатор допомагає структурувати переговорний процес, ставить правильні запитання і підтримує учасників, але водночас він не дає жодних порад і намагається не впливати на змістовну сторону вирішення спору. Сторони спору самі виробляють рішення, які їх влаштують і які вони потім будуть виконувати. Саме такі послуги пропонує Швейцарія.
- 25 листопада у Києві побував президент Швейцарії Ален Берсе. Він брав участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
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