Угода про 100-річне партнерство України та Великої Британії перебуває на фінальній стадії, - Єрмак
Дорогою зі США керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся у Лондоні з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Джонатаном Пауеллом
Про це повідомляє офіційний сайт ОП.
"На зустрічі обговорили зміцнення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією, а також необхідні для протистояння російській агресії рішення. Окрема увага – зусиллям, яких слід докласти, щоб досягнути сталого та справедливого миру на основі Формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.
Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл також обговорили розвиток двосторонніх відносин. Підготовка угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією, яка перебуває на фінальній стадії.
"Керівник ОП відзначив те, що Велика Британія стала однією з перших країн, які підтримали використання далекобійної зброї для захисту України, та постійно адвокатує членство нашої держави в НАТО. Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл також обмінялися думками щодо результатів візиту української делегації до США й обговорили подальшу координацію спільних дій", - додали в Офісі президента.
- У серпні 2024 року повідомлялось, що Україна і Велика Британія провели перший раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.
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