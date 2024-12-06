Угода про 100-річне партнерство України та Великої Британії перебуває на фінальній стадії, - Єрмак

Про це повідомляє офіційний сайт ОП.

"На зустрічі обговорили зміцнення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією, а також необхідні для протистояння російській агресії рішення. Окрема увага – зусиллям, яких слід докласти, щоб досягнути сталого та справедливого миру на основі Формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл також обговорили розвиток двосторонніх відносин. Підготовка угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією, яка перебуває на фінальній стадії.

"Керівник ОП відзначив те, що Велика Британія стала однією з перших країн, які підтримали використання далекобійної зброї для захисту України, та постійно адвокатує членство нашої держави в НАТО. Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл також обмінялися думками щодо результатів візиту української делегації до США й обговорили подальшу координацію спільних дій", - додали в Офісі президента.