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Угорське командування вперше очолило військову місію ЄС у Боснії й Герцеговині

5 січня, 2024 п'ятниця
09:42
Світ Угорщина

Угорщина вперше очолила військову операцію ЄС у Боснії й Герцеговині Althea. Призначення угорського командування було підтримано ЄС і схвалено ООН

Про це пише "Балканський оглядач".

"У 2021 році вже був угорський командувач місії (НАТО) KFOR в Косово, а тепер вперше угорський генерал протягом року очолюватиме місію ЄС у Боснії та Герцеговині", – зазначив генерал Ласло Стіч, який обійняв посаду командувача операції ЄС у Боснії та Герцеговині.

Зазначається, що угорські війська забезпечуватимуть первинну медичну допомогу для міжнародної місії, засоби повітряного пошуку, порятунку та евакуації, вертолітний підрозділ, групу знешкодження бомб із кінологічним патрулем, а також матеріально-технічну підтримку та постачання.

"Буде можливість розгорнути нові військові транспортні засоби, такі як нові гвинтокрили, які проілюструють прогрес, досягнутий у модернізації збройних сил Угорщини з 2018 року", – сказав Стіч.

Командувач операції Althea підкреслив, що сили ЄС готові втрутитись, "лише якщо боснійська поліція не зможе забезпечити мир". На його думку, загострення ситуації може статися будь-якої миті.

"Ось чому міжнародні військові сили важливі, і вони мають бути неупередженими та заслуговувати на довіру, із чинником стримування, якщо необхідно", – підкреслив Стіч.

За словами генерала, призначення угорського командування операції у Боснії було підтримано ЄС на політичному та військовому рівнях і схвалено ООН минулого року.

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Угорщина
Боснія і Герцеговина
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