Угорське командування вперше очолило військову місію ЄС у Боснії й Герцеговині
Угорщина вперше очолила військову операцію ЄС у Боснії й Герцеговині Althea. Призначення угорського командування було підтримано ЄС і схвалено ООН
Про це пише "Балканський оглядач".
"У 2021 році вже був угорський командувач місії (НАТО) KFOR в Косово, а тепер вперше угорський генерал протягом року очолюватиме місію ЄС у Боснії та Герцеговині", – зазначив генерал Ласло Стіч, який обійняв посаду командувача операції ЄС у Боснії та Герцеговині.
Зазначається, що угорські війська забезпечуватимуть первинну медичну допомогу для міжнародної місії, засоби повітряного пошуку, порятунку та евакуації, вертолітний підрозділ, групу знешкодження бомб із кінологічним патрулем, а також матеріально-технічну підтримку та постачання.
"Буде можливість розгорнути нові військові транспортні засоби, такі як нові гвинтокрили, які проілюструють прогрес, досягнутий у модернізації збройних сил Угорщини з 2018 року", – сказав Стіч.
Командувач операції Althea підкреслив, що сили ЄС готові втрутитись, "лише якщо боснійська поліція не зможе забезпечити мир". На його думку, загострення ситуації може статися будь-якої миті.
"Ось чому міжнародні військові сили важливі, і вони мають бути неупередженими та заслуговувати на довіру, із чинником стримування, якщо необхідно", – підкреслив Стіч.
За словами генерала, призначення угорського командування операції у Боснії було підтримано ЄС на політичному та військовому рівнях і схвалено ООН минулого року.
- У 2022 році стало відомо, що сербська частина Боснії та Герцеговини почала процес виходу з держави.
Читайте також: На Балканах є дві критичні точки - Косово та Боснія і Герцеговина, - експерт-балканіст Гелетій
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.99
- EUR Купівля 41.82Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе