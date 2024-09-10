Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Україна ініціювала Радбез ООН для обговорення російських обстрілів

Україна ініціювала Радбез ООН для обговорення російських обстрілів

Дар'я Куркіна
10 вересня, 2024 вiвторок
21:32
Світ Радбез ООН

У вівторок відбудеться засідання Ради безпеки ООН, яке ініціював Київ, де обговорюватимуть російські обстріли української цивільної інфраструктури

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначено, що засідання розпочнеться о 15:00 (22:00 за Києвом).

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував, що засідання Радбезу ООН відбуватиметься одночасно з відкриттям 79-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй.

"Життєво важливо посилити роль ГА ООН у реагуванні на російську агресію та просуванні Формули миру. Низка резолюцій, у тому числі щодо безпеки ядерних об'єктів України, ухвалених після мирного Саміту, свідчить про те, що Генеральна Асамблея здатна бути лідером", - зазначив він.

Також Сибіга підкреслив, на 79-й сесії Генасамблеї триватимуть дебати стосовно злочинів РФ на тимчасово окупованих територіях України, приурочені до річниці російської агресії.

  • 10 вересня голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що організація не має можливостей та повноважень для примусу Росії дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права.

Теги:
Україна
Росія
ООН
МЗС
МЗС України
Рада безпеки ООН
Війна з Росією
Читайте також:
осінь
Автор Світлана Кравченко
9 вересня, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 вересня очікувати дощів і похолодання
Олег Рибачук
Автор Антін Борковський
8 вересня, 2024 неділя
Олег Рибачук: Якщо Україну залишать без вибору, ми можемо розпочати виробництво власної ядерної зброї, чимось нагадуючи Ізраїль
Олаф Шольц
Автор Марія Науменко
9 вересня, 2024 понедiлок
Шольц закликав до прискорення мирних зусиль щодо України. У Верховній Раді відреагували
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.42
  • EUR
    Купівля 45.22
    Продаж 45.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 вересня
21:47
Ексклюзив
Курська область
Російські генерали пообіцяли Путіну, що до 1 жовтня розберуться з Курською областю, - військовий експерт Самусь спрогнозував дії РФ
21:45
Live
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Чехія - Україна 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
21:33
Денис Шеліхов
Український футболіст Шеліхов переплив Тису заради трансферу в Білорусь, - ЗМІ
21:12
Ірина Верещук і Андрій Єрмак
Верещук розповіла, над чим працюватиме в ОП
21:05
Джо Байден
Байден "не виключає" надання дозволу Україні на удари вглиб РФ, - Блінкен
20:26
Зеленський і Путін
Зеленський: Бачимо кроки, які планує Москва, будемо діяти відповідно - жорстко
20:18
Аналітика
Сергій Згурець
Україна вдруге за вересень провела масштабну атаку по об'єктах РФ. Колонка Сергія Згурця
20:14
Володимир Зеленський
"Рішучість має стати значно далекобійнішою": Зеленський заявив, що Україна наближає кроки партнерів для допомоги
20:08
OPINION
Зі смертю інших людей ніколи не можна заприятелювати
20:05
МЗС України
Україна розглядає можливість розірвання дипвідносин з Іраном
19:44
електроенергія
Укренерго не прогнозує вимкнень світла 11 вересня
19:35
Оновлено
побиття
Напад на ексвійськового у Смілі на Черкащині: особі, яка наносила удари, оголосили підозру
19:35
Ексклюзив
Є дві причини, через які Україні дозволять бити по території РФ західною зброєю, - дипломат Безсмертний
19:21
санкції проти Росії
Велика Британія запровадила санкції проти повітряно-космічних сил РФ
19:21
Оновлено
Тетяна Пилипчук, лауреатка Премії імені Василя Стуса 2024
Лауреаткою Премії імені Василя Стуса за 2024 рік стала Тетяна Пилипчук
19:18
обстріл Донеччини
РФ атакувала Покровську громаду: є загиблий, без газу – майже 28 тис. людей
19:03
Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму
Скандал із картою України без Криму: МОН змінює процедуру добору підручників
18:59
Оновлено
вода
Через забруднення річки Десна Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води, - ПрАТ "Київводоканал"
18:52
Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024
Чехія - Україна: букмекери дали фінальний прогноз на матч Ліги націй
18:48
Дональд Туск
Туск анонсував "тверду й продуману" політику щодо України, згадавши про "національні інтереси" Польщі
18:41
На Дніпропетровщині підірвалися піротехніки ДСНС: є загиблий
18:30
Евакуація жінки похилого віку з ТОТ
Україна повернула з ТОТ жінку похилого віку, яка не могла самостійно пересуватись
18:22
У Десні та Сеймі замор риби через забруднення сягнув 29,5 тонни, - Міндовкілля
18:22
Андрій Портнов
Портнов виграв суд проти ЧЕСНО щодо вилучення його з Реєстру зрадників, але рух подаватиме апеляцію
18:06
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Трамп буде атакувати": експерт-міжнародник Дубовик про пастки для Гарріс на дебатах
18:06
OPINION
Як "цифровою інфраструктурою" громадян позбавляють права на суд
17:58
ЗСУ
Від початку доби відбулося 76 боєзіткнень, найактивніше ворог атакує на Курахівському та Покровському напрямках
17:50
Володимир Зеленський і Андрій Сибіга
"Цього року нам потрібен другий Саміт миру": Зеленський представив нового очільника МЗС Сибігу
17:46
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:38
Іран
"Пряма загроза європейській безпеці": Франція, ФРН і Британія припинять авіасполучення з Іраном через постачання ракет до РФ
17:18
Ілюстративне фото
На Полтавщині чоловік кинув гранату біля багатоповерхівки: поранено трьох людей
17:16
домашнє насильство
За пів року в Україні зафіксували 97 706 звернень про домашнє насильство, - Лубінець
17:15
Ексклюзив
МіГ-29 ВПС Польщі
Зросте ризик, що ракети РФ летітимуть у бік Польщі, - аналітик Адамський про перспективи збиття над Україною російських цілей
17:15
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
У "Челсі" вирішили позбутись Мудрика
17:07
Кліматичні активісти спричинили тимчасове закриття Рейксмузею в Амстердамі 
17:00
Huawei Mate XT
Перший у світі смартфон, що складається втричі: Huawei представила нову модель у відповідь на iPhone 16 від Apple
16:57
Литва прапор
Литва оштрафувала дві компанії через порушення санкцій проти РФ
16:44
Ексклюзив
Іранська ракета Fateh-110
У Defense Express назвали ймовірну кількість ракет, що Іран передав РФ
16:37
Джо Байден і Володимир Зеленський
"Централізований США силовий альянс знову і знову відмовлявся від легкого з'їзду з траси": антиукраїнські наративи іноземних ЗМІ за 10 вересня
16:33
тюрма
В Україні на 15 років увʼязнили російського агента, який коригував ракетні удари по Запоріжжю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV