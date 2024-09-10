Україна ініціювала Радбез ООН для обговорення російських обстрілів

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначено, що засідання розпочнеться о 15:00 (22:00 за Києвом).

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував, що засідання Радбезу ООН відбуватиметься одночасно з відкриттям 79-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй.

"Життєво важливо посилити роль ГА ООН у реагуванні на російську агресію та просуванні Формули миру. Низка резолюцій, у тому числі щодо безпеки ядерних об'єктів України, ухвалених після мирного Саміту, свідчить про те, що Генеральна Асамблея здатна бути лідером", - зазначив він.

Також Сибіга підкреслив, на 79-й сесії Генасамблеї триватимуть дебати стосовно злочинів РФ на тимчасово окупованих територіях України, приурочені до річниці російської агресії.