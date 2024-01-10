ЗСУ увійшли до двадцятки найпотужніших армій світу, - рейтинг Global Firepower

Про це свідчить рейтинг міжнародної компанії Global Firepower, що кожного року складає перелік кращих армій світу.

"Українська військова міць зміцнюється фінансовою та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема Сполучених Штатів. У лютому 2024 року минає два криваві роки від початку російсько-української війни", - зазначено в огляді.

У список потрапили 145 держав. Очолює його армія Сполучених Штатів Америки з індексом 0,0699, а останнє місце посідає Бутан (6,3704). Ідеальним показником вважається індекс 0,0000.

Росія (0,0702) розташована на другому місці, а Китай (0,0706) - на третьому.

У десятку лідерів потрапили Індія (0,1023), Південна Корея (0,1416), Велика Британія (0.1443), Японія (0,1601), Туреччина (0,1697), Пакистан (0,1711) та Італія (0,1863).

Україну в рейтингу "оточують" Ізраїль на 17 місці та Німеччина на 19 сходинці.