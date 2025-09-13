Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Українець у США виростив соняшник заввишки 10,9 м: його досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса

47-річний Бабич емігрував до США після аварії на Чорнобильській АЕС у 1991 році. Сім років тому він почав вирощувати соняшники як символ любові до України, де ця квітка є національним символом.

Він вже мав звання виробника найвищого соняшника в США, виростивши рослину, яка досягла 7,67 м у 2022 році, а через рік він підвищив цей показник до 7,95 м. Тепер йому вдалося перевершити світовий рекорд, що протримався понад десятиліття.

Насіння для рекордної рослини Бабич отримав від німецького селекціонера Буркхарда Гренделя. Сам соняшник отримав назву "Конюшина" — на честь сина Кінаї, який постійно знаходив чотирилисті конюшини у їхньому дворі і клав їх на рослину для удачі під час її росту.

Як пише Associated Press, досягнення цього рекорду має особливе значення для Бабича.

"Це (соняшник - ред.) одне з моїх дітей - наголосив він. - Ти щодня доглядаєш за ним. Я колись помру, але історії про цю квітку житимуть далі. Мої діти розповідатимуть цю історію своїм онукам".

На церемонії вимірювання, що відбулася 3 вересня, зібралось близько 85 людей, серед яких були садівники-майстри з місцевого університету, представники Департаменту мір і ваг округу Аллен, а також представники Книги рекордів Гіннеса, з якими Бабич спілкувався через WhatsApp, а весь процес знімала знімальна група, в тому числі за допомогою дрона. Для вимірювання соняшника використовували 40-футову підйомну платформу.

"Це дуже емоційно, - додав Бабич. - Для того, хто вирощує гігантів, це найкраще, що може бути".

Соняшник Бабича незабаром стане героєм документального фільму під назвою Bloom, прем'єра якого запланована на літо. Тим часом Бабич почав садити соняшники навколо кемпінгів, які він відвідував із родиною, і роздавати пакетики з насінням дітям на фестивалях.

На пакетиках з насінням наклеєні наліпки з написом "Поширюйте любов – насіння соняшника".