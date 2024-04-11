"Україні доведеться здати Харків у найближчі тижні": добірка фейків у світі за 11 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 11 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 квітня у світі з'явилась одна маніпуляція та два фейки.
Дезінформація: Нідерландська журналістка Соня ван ден Енде у статті для вебсайту devend. online написала: "На жаль, можна зробити висновок, що США і особливо НАТО спробують все (всі тактики, – ред.) в Росії через Україну – заворушення, напади, вбивства, атаки безпілотників, нацьковування населення один на одного і санкції, тобто весь сценарій, як це робили США і НАТО/ЄС після закінчення Другої світової війни".
Маніпуляція: "США витрачають на Україну, відому своєю корупцією, 80 000 доларів на секунду, і це в той час, коли 40 мільйонів американців живуть у злиднях", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.
Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Росія зараз скидає бомби на центр Харкова, знищуючи ці (українські, – ред.) цілі. Це кінець спроможності Харкова чинити опір. Я вважаю, що Україні доведеться здати Харків у найближчі тижні".
- Раніше російські пропагандисти поширили фейк про "можливе оточення Харкова" із закликом евакуюватися з міста до 15 квітня 2024 року.
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