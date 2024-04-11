"Україні доведеться здати Харків у найближчі тижні": добірка фейків у світі за 11 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 квітня у світі з'явилась одна маніпуляція та два фейки.

Дезінформація: Нідерландська журналістка Соня ван ден Енде у статті для вебсайту devend. online написала: "На жаль, можна зробити висновок, що США і особливо НАТО спробують все (всі тактики, – ред.) в Росії через Україну – заворушення, напади, вбивства, атаки безпілотників, нацьковування населення один на одного і санкції, тобто весь сценарій, як це робили США і НАТО/ЄС після закінчення Другої світової війни".

Маніпуляція: "США витрачають на Україну, відому своєю корупцією, 80 000 доларів на секунду, і це в той час, коли 40 мільйонів американців живуть у злиднях", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.

Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Росія зараз скидає бомби на центр Харкова, знищуючи ці (українські, – ред.) цілі. Це кінець спроможності Харкова чинити опір. Я вважаю, що Україні доведеться здати Харків у найближчі тижні".