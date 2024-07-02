Українська армія, мабуть, є найбільш розвиненою у Європі, - євродепутатка Хюбнер

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.

Відповідаючи на запитання про ймовірні зміни після виборів президента США та необхідність для ЄС впроваджувати нову політику безпеки, зокрема, щодо підтримки України, Хюбнер зазначила, що напад РФ на Україну допоміг усвідомити, що "Європа не є готова, що Україна сама себе не захистить, що Європа сама себе не захистить".

За її словами, ЄС, як і Україна, потребує союзу зі США, а НАТО вона назвала "рецептом безпеки".

"Але Європа також повинна будувати свій виробничий потенціал. Тут Україна є добрим прикладом, бо ви також під час війни розвиваєте цей виробничий, технологічний потенціал, удосконалення, мабуть, ви є найбільш розвиненою армією в Європі", - сказала євродепутатка.

Вона вказала, що комісія приготувала пропозиції щодо вдосконалення потенціалу оборонного виробництва у Європі, втім це потребує фінансування. З останнім, на думку Хюбнер, Європа має проблеми із пошуком спільного рішення.

"Але робитимемо це, нові європейські інституції цим займатимуться і найімовірніше Україна буде активно брати у цьому участь, бо ви технологічно показали, що є дуже розвиненими та здібними й відкриті до нових ідей. Тож будуватимемо той європейський потенціал відповідно до стандартів НАТО, щоб якогось дня Україна відчула себе у безпеці, що не є в якомусь окремому союзі, який не підходить до НАТО, тільки все те, що робитиме Європа", - додала євродепутатка.