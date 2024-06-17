Українська тема може зіграти певну роль: голова КВУ Кошель про президентські вибори у США

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Тема України, війни з Росією стає однією з ключових у виборчій кампанії США. Я не говорю, що вона буде важливішою, ніж кордони з Мексикою, однак буде однією з ключових. Чому це нам важливо? Це означає, що тему України не будуть використовувати виключно у форматі виборчих гасел, власне з'явиться конкретика, з'являться конкретні дії. Тобто ми вже бачимо, що Трамп зі свого боку відходить від загальних заяв про вирішення війни за 24 години, і починає вже трішки конкретизувати, як і його команда. Байден – теж саме, думаю, буде намагатися посилити Україну, щоб показати конкретний результат у будь-якому вигляді. Байдену потрібні результати на вибори", - зазначив голова Комітету виборців України.

За його словами, для нас це непогано, бо чим активніше буде використовуватися на виборах тема підтримки України, тим більше ми можемо отримати результатів.

"В американській та європейській політиці люди відповідають за свої слова, йдеться не про Трампа і Байдена, мова про величезні команди республіканців та демократів, про політичні традиції, тому від своїх слів політики не відвертаються. Я оптимістично дивлюся на використання української теми в американських виборах, бо виходжу з того, що за останніми опитуваннями різниця між Трампом і Байденом на сьогодні в межах соціологічної похибки. Українська тема може зіграти певну роль. Тому у нас є сподівання, що з одного боку наступний мирний саміт планується до дня голосування у США, а з наближенням виборів ця тема буде більш актуальною, з іншого боку – Байден і Трамп захочуть показати певну результативність, можливо, це будуть конкретні заяви або плани у вигляді фінансів чи певної зброї", - резюмував Олексій Кошель.