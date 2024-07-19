Уперше збройні сили Канади очолила жінка
Уперше з часів заснування Штабу оборони Канади новим начальником стала жінка - Дженні Каріньян
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що в Оттаві відбулася церемонія передачі повноважень від старого начальника Штабу оборони Канади Вейна Ейрі новому - Дженні Каріньян.
"Для мене велика честь узятися до виконання обовʼязків начальника Штабу оборони й стати на чолі відданих членів Збройних сил Канади. Я рішуче налаштована продовжити нашу місію захисту Канади та підтримки миру й безпеки у світі", - сказала Каріньян.
До цього призначення Каріньян була начальником департаменту професійного поводження й культури міністерства оборони Канади. Жінка також обіймала й інші керівні посади у збройних силах, а також служила у Сирії, Іраку, Афганістані й Боснії та Герцеговині.
- 2 листопада 2023 року сенат США схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франкетті на посаду керівника ВМС. Вона стала першою жінкою на цій посаді та першою членкинею Об’єднаного комітету начальників штабів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.83
- EUR Купівля 45.1Продаж 45.84
- Актуальне
- Важливе