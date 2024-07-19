Уперше збройні сили Канади очолила жінка

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що в Оттаві відбулася церемонія передачі повноважень від старого начальника Штабу оборони Канади Вейна Ейрі новому - Дженні Каріньян.

"Для мене велика честь узятися до виконання обовʼязків начальника Штабу оборони й стати на чолі відданих членів Збройних сил Канади. Я рішуче налаштована продовжити нашу місію захисту Канади та підтримки миру й безпеки у світі", - сказала Каріньян.

До цього призначення Каріньян була начальником департаменту професійного поводження й культури міністерства оборони Канади. Жінка також обіймала й інші керівні посади у збройних силах, а також служила у Сирії, Іраку, Афганістані й Боснії та Герцеговині.