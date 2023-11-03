Військово-морські сили США вперше очолила жінка

Про це пише Defense News.

"Сенат проголосував у четвер за затвердження адмірал Лізи Франкетті на посаді 33-го начальника військово-морських операцій ВМС, поклавши край багатомісячній затримці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Франчетті стала не лише першою жінкою в історії, яка обіймала посаду вищого офіцера ВМС США, але й першою, яка служила в Об’єднаному комітеті начальників штабів.