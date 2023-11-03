Військово-морські сили США вперше очолила жінка
У четвер, 2 листопада, сенат США схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франкетті на посаду керівника ВМС. Вони стала першою жінкою на цій посаді та першою членкинею Об’єднаного комітету начальників штабів
Про це пише Defense News.
"Сенат проголосував у четвер за затвердження адмірал Лізи Франкетті на посаді 33-го начальника військово-морських операцій ВМС, поклавши край багатомісячній затримці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Франчетті стала не лише першою жінкою в історії, яка обіймала посаду вищого офіцера ВМС США, але й першою, яка служила в Об’єднаному комітеті начальників штабів.
- Президент США Джо Байден вперше в історії США висунув адмірала-жінку на посаду керівника Військово-морських сил. Нею стала Ліза Франкетті.
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