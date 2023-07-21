Військово-морські сили США вперше в історії очолить жінка
Президент США Джо Байден вперше в історії США висунув адмірала-жінку на посаду керівника Військово-морських сил. Нею стала Ліза Франкетті
Про це йдеться у заяві Білого дому.
"Протягом своєї кар'єри адмірал Франкетті продемонструвала великий досвід як у оперативній, так і в політичній сферах. Вона - друга жінка в історії, яка досягла рангу адмірала чотирьох зірок у Військово-морських силах США", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінка "знову зробить історію" і займе посаду Головнокомандувача Військово-морських сил та буде включена до Об'єднаного комітету начальників штабів.
- 19 липня міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги, що включає зокрема боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, які Пентагон назвав "критично важливими".
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