Військово-морські сили США вперше в історії очолить жінка

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Протягом своєї кар'єри адмірал Франкетті продемонструвала великий досвід як у оперативній, так і в політичній сферах. Вона - друга жінка в історії, яка досягла рангу адмірала чотирьох зірок у Військово-морських силах США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка "знову зробить історію" і займе посаду Головнокомандувача Військово-морських сил та буде включена до Об'єднаного комітету начальників штабів.