Уряд Естонії під керівництвом реформіста Крістена Міхала склав присягу
У вівторок, 23 липня, новий уряд Естонії під керівництвом реформіста Крістена Міхала склав присягу перед Рійгікогу, після чого прем'єр та його команда офіційно вступили на свої посади
Про це повідомляє ERR.
О 10 ранку Міхал урочисто прочитав присягу, обіцяючи залишатися вірним Конституції Естонії та працювати на благо народу. Решта міністрів, за винятком глави оборонного відомства Ханно Певкура, який перебував у відрядженні, підписали документ.
Після складання присяги, президент Естонії Алар Каріс офіційно звільнив з посади попередній уряд Каї Каллас.
Новий уряд сформований правлячою коаліцією, до якої входять Партія реформ, Соціал-демократична партія та Eesti 200.
- 22 липня естонський президент Алар Каріс призначив новий уряд країни, який очолюватиме премʼєр-міністр Крістен Міхал.
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