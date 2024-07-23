Уряд Естонії під керівництвом реформіста Крістена Міхала склав присягу

Про це повідомляє ERR.

О 10 ранку Міхал урочисто прочитав присягу, обіцяючи залишатися вірним Конституції Естонії та працювати на благо народу. Решта міністрів, за винятком глави оборонного відомства Ханно Певкура, який перебував у відрядженні, підписали документ.

Після складання присяги, президент Естонії Алар Каріс офіційно звільнив з посади попередній уряд Каї Каллас.

Новий уряд сформований правлячою коаліцією, до якої входять Партія реформ, Соціал-демократична партія та Eesti 200.