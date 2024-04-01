Уряд Естонії розірвав угоду з Росією про правову допомогу

Про це повідомляє Postimees з посиланням на пресслужбу президента Естонії Алара Каріса.

Парламент Естонії Рійгікогу 20 березня на пленарному засіданні ухвалив ініційований урядом проєкт закону, покликаний денонсувати підписаний 1993 року у Москві договір про правову допомогу між Естонією та РФ, що набув чинності 1995 року.

Приводом до такого рішення стала розв'язана РФ повномасштабна війна проти України та агресія проти української держави, що триває. За ухвалення закону проголосували 52 члени Рійгікогу, всього в парламенті Естонії 101 депутат.

Довідково. Угода про правову допомогу між Естонією та РФ набула чинності 19 березня 1995 року та автоматично продовжується кожні п'ять років. Для денонсації угоди слід повідомити про це іншу сторону не менш як за шість місяців до закінчення п'ятирічного періоду дії угоди.

Черговий п'ятирічний період завершиться 18 березня 2025 року. Таким чином, ноту про денонсацію необхідно передати РФ до 18 вересня 2024 року.