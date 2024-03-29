Естонія могла б опинитися на місці України, якби не вступила в НАТО, - МЗС в річницю вступу в Альянс

Про це повідомляє ERR.

"Не можна виключати, що без членства в НАТО наша незалежність вже була б під загрозою", - зазначив міністр. - Не виключено, що якби Естонія залишилась у так званій сірій зоні, те, що ми зараз спостерігаємо в Україні, могло б статися і на нашій території".

Цахкна підкреслив, що він високо цінує зусилля політиків і дипломатів, які протягом десятиліття працювали над вступом Естонії до НАТО.

"Наш шлях до вступу в Альянс не був гладким і прямим, а став можливим завдяки наполегливій праці та збігу обставин", - зауважив міністр, нагадавши, що наступного тижня НАТО святкуватиме свою 75-ту річницю.

За його словами, політика відкритих дверей НАТО "зробила Альянс сильнішим, ніж будь-коли".

"Оскільки НАТО є єдиною гарантією безпеки, яку розуміє Росія, ми очікуємо, що Україна стане членом Альянсу якнайшвидше", - наголосив Цахкна.