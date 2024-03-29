Естонія могла б опинитися на місці України, якби не вступила в НАТО, - МЗС в річницю вступу в Альянс
З нагоди 20-ї річниці вступу Естонії до НАТО міністр закордонних справ Маргус Цахкна наголосив на важливості членства в Альянсі, заявивши, що в інакшому випадку Естонія могла б опинитися на місці України
Про це повідомляє ERR.
"Не можна виключати, що без членства в НАТО наша незалежність вже була б під загрозою", - зазначив міністр. - Не виключено, що якби Естонія залишилась у так званій сірій зоні, те, що ми зараз спостерігаємо в Україні, могло б статися і на нашій території".
Цахкна підкреслив, що він високо цінує зусилля політиків і дипломатів, які протягом десятиліття працювали над вступом Естонії до НАТО.
"Наш шлях до вступу в Альянс не був гладким і прямим, а став можливим завдяки наполегливій праці та збігу обставин", - зауважив міністр, нагадавши, що наступного тижня НАТО святкуватиме свою 75-ту річницю.
За його словами, політика відкритих дверей НАТО "зробила Альянс сильнішим, ніж будь-коли".
"Оскільки НАТО є єдиною гарантією безпеки, яку розуміє Росія, ми очікуємо, що Україна стане членом Альянсу якнайшвидше", - наголосив Цахкна.
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29 березня повідомлялось, що командувач сил оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Герем заявив, що Естонія має подвоїти фінансування на оборону, щоб завдати вирішальної поразки Росії, якщо вона вирішить вдертися в його країну.
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