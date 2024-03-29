Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Естонія могла б опинитися на місці України, якби не вступила в НАТО, - МЗС в річницю вступу в Альянс

Естонія могла б опинитися на місці України, якби не вступила в НАТО, - МЗС в річницю вступу в Альянс

29 березня, 2024 п'ятниця
19:19
Світ НАТО

З нагоди 20-ї річниці вступу Естонії до НАТО міністр закордонних справ Маргус Цахкна наголосив на важливості членства в Альянсі, заявивши, що в інакшому випадку Естонія могла б опинитися на місці України

Про це повідомляє ERR.

"Не можна виключати, що без членства в НАТО наша незалежність вже була б під загрозою", - зазначив міністр. - Не виключено, що якби Естонія залишилась у так званій сірій зоні, те, що ми зараз спостерігаємо в Україні, могло б статися і на нашій території".

Цахкна підкреслив, що він високо цінує зусилля політиків і дипломатів, які протягом десятиліття працювали над вступом Естонії до НАТО.

"Наш шлях до вступу в Альянс не був гладким і прямим, а став можливим завдяки наполегливій праці та збігу обставин", - зауважив міністр, нагадавши, що наступного тижня НАТО святкуватиме свою 75-ту річницю.

За його словами, політика відкритих дверей НАТО "зробила Альянс сильнішим, ніж будь-коли".

"Оскільки НАТО є єдиною гарантією безпеки, яку розуміє Росія, ми очікуємо, що Україна стане членом Альянсу якнайшвидше", - наголосив Цахкна.

  • 29 березня повідомлялось, що командувач сил оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Герем заявив, що Естонія має подвоїти фінансування на оборону, щоб завдати вирішальної поразки Росії, якщо вона вирішить вдертися в його країну.

Теги:
Україна
Естонія
МЗС
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
Обстріл Запоріжжя
28 березня, 2024 четвер
Росія вночі запустила ракети Х-22 та "шахеди": Повітряні сили знищили 26 БПЛА
Олександр Сирський, Рустем Умєров
29 березня, 2024 п'ятниця
У ЗСУ переглянули потребу в мобілізації 500 тис. людей, - Сирський
Валерій Залужний та Олександр Сирський
29 березня, 2024 п'ятниця
Сирський прокоментував звільнення Залужного
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.08
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 березня
20:05
OPINION
Володимир Гевко
Це Кузьма винен, а не ми...
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 765-го дня війни: ЗСУ біля Бахмута ліквідували "русского Арчера", а біля Новомихайлівки – ворожу техніку з піхотою 
19:46
Оновлено
Казино
Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино, яка набрала необхідні підписи за пів доби
19:45
електроенергія, шахеди
Укренерго почала застосовувати аварійні відключення ще в трьох областях: повний перелік
19:36
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
"Хтось дуже хотів отримати медаль": ВМС ЗСУ підтвердили, що 28 березня росіяни збили власний винищувач
19:34
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов стане послом України в Молдові, - Зеленський
19:30
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
За добу на фронті відбулось 61 боєзіткнення, Сили оборони відбили 16 атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:20
Коли переводять годинники 2024?
Перехід на літній час 2024: коли переводити годинники?
19:11
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
"Роботу на полі бою будуть виконувати роботи": майор Кишкар про технічну мобілізацію
19:10
гроші
В Україні з 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Деталі
18:52
Крим
Окупанти знищили близько 150 об'єктів археологічної спадщини у Криму
18:47
США і Туреччина обговорили зміцнення зв'язків у сфері безпеки та енергетики
18:38
Ексклюзив
Ідеологія релігійного нацизму: священник ПЦУ отець Георгій щодо наказу РПЦ називати війну РФ проти України "священною"
18:37
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
Лунін після нової травми Куртуа прийняв рішення щодо свого майбутнього в "Реалі"
18:30
Ексклюзив
суд
Проблема з посяганням на честь та гідність людини в Україні існує тому, що держава також собі дозволяє це робити, - адвокат Ткаченко
18:24
Оновлено
Одеса, 29.03.24
Росіяни атакували Одесу ракетами: серед п'ятьох постраждалих - двоє дітей
18:09
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У РФ наказали закупити РЕБ для захисту нафтопереробних заводів від атак дронів, - "Атеш"
18:09
Львів- місто шпигунів!
В Австрії затримали колишнього спецслужбовця за підозрою у шпигунстві на користь РФ
18:04
путін
Путін зацікавлений у терактах проти росіян: ЦПД назвав причини
18:04
OPINION
Вадим Денисенко
Теракт у "Крокусі". Маленький латентний держпереворот?
17:59
Китай
Китай заявив, що намагається сприяти переговорам України та РФ "у власний спосіб"
17:46
військовий квиток, мобілізація
Оборонний комітет ВР завершив розгляд усіх поправок до законопроєкту про мобілізацію: що далі
17:39
Міністерство фінансів України
Україна в березні отримала $9 млрд пільгового фінансування від партнерів, - Мінфін
17:35
польща україна , біженці
Допомога Україні: у міноборони Польщі розповіли, скільки країн увійшли до бронетанкової коаліції
17:32
Дональд Туск
"Можливий будь-який сценарій": Туск попередив, що війна може поширитись на Європу
17:20
Радослав Сікорський
Чеська ініціатива: у Польщі заявили, що транспортування снарядів для України вже організовують
17:04
ЗСУ, мобілізація
Комітет ВР пропонує, аби українці за кордоном не могли оформити закордонний паспорт без військового обліку
17:03
Луїс Ґоссетт-молодший
У віці 87 років помер перший темношкірий володар премії "Оскар" Луїс Ґоссетт-молодший
16:58
Крістіан Шевченко
"Було архіскладно": тренер розповів про адаптацію сина Шевченка в юнацькій збірній України
16:57
Зеленський з Гостомеля звернувся до українців
Путін віддасть всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року, - Зеленський
16:55
На фото: Eurovision Village у Folkets Park
Євробачення-2024: Швеція посилить заходи безпеки через війну Ізраїлю з ХАМАС
16:52
закордонний паспорт
З 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорта
16:44
міни, замінований пляж
Україна працює над розробкою системи розмінування з використанням ШІ: що відомо
16:42
"Розплата невідворотна": росіяни поширюють фото нібито марок Укрпошти з зображенням палаючого "Крокус Сіті Холу"
16:29
відключення електроенергії
Масовані атаки РФ на енергосистему: українцям радять згадати, де їхні павербанки
16:27
Віталій Ігнатьєв
Україна оголосила в розшук так званого очільника МЗС Придністров'я Віталія Ігнатьєва за підозрою у зраді
16:18
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
"Почекаємо розслідування": прем'єр Румунії не може підтвердити, що БПЛА, який впав у країні, є російського виробництва
16:18
відтворення розп’яття Ісуса Христа
У Філіппінах католики поприбивали себе цвяхами до хрестів, щоб відтворити розп'яття
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Кошмаринг Харкова. Як Росія напомповує українців і Захід ІПСО про окупацію міста-мільйонника?
15:59
Європарламент
У ЄС ширяться чутки, що Кремль платить членам Європарламенту за втручання у майбутні вибори, - Politico
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV