Уряд Німеччини планує націоналізувати Роснефть
Федеральне міністерство економіки готується до націоналізації нафтової російської держкомпанії "Роснефть" у Німеччині
Про це пише Handelsblatt.
Зазначається, що на заводи "Роснефти" припадає близько 12% потужностей німецької нафтопереробної промисловості. У вересні 2022 року федеральний уряд передав їх під довірче управління Федерального мережевого агентства. Керування підприємствами встановили на шість місяців і двічі його продовжували.
Крім цього, на слухання запросили представників російської компанії. Це один із формальних етапів процедури націоналізації. Проте наразі остаточне рішення ще не ухвалене.
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