Уряд Німеччини планує націоналізувати Роснефть

Про це пише Handelsblatt.

Зазначається, що на заводи "Роснефти" припадає близько 12% потужностей німецької нафтопереробної промисловості. У вересні 2022 року федеральний уряд передав їх під довірче управління Федерального мережевого агентства. Керування підприємствами встановили на шість місяців і двічі його продовжували.

Крім цього, на слухання запросили представників російської компанії. Це один із формальних етапів процедури націоналізації. Проте наразі остаточне рішення ще не ухвалене.