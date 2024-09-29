Уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією

Про це повідомляє норвезька телерадіокомпанія NRK.

За її словами, прикордонна огорожа може стати не лише стримуючим фактором, а й матиме сенсори та технології, які можуть виявляти людей, що рухаються поблизу кордону.

"Це захід, який може бути актуальним для всього кордону або його частини", - заявила вона.

Енгер Мель підкреслила, що уряд готовий закрити кордон у найкоротші терміни.

"Ми працюємо над тим, щоб розглянути кілька заходів. Це може містити укомплектування штату, паркан, спостереження за кордоном і заходи навколо прикордонної станції Сторског, щоб впоратися з трафіком там", - додала вона.

За інформацією видання, міністерка надихнулась прикладом Фінляндії, яка продовжує будувати загородження на кордоні із Росією.

Вона наголосила, що будівництво загороджень є дорогим процесом, тому необхідно оцінити доцільність подібних вкладень.