Уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією
Міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель заявила, що уряд має намір побудувати 200-кілометровий паркан на кордоні з Росією
Про це повідомляє норвезька телерадіокомпанія NRK.
За її словами, прикордонна огорожа може стати не лише стримуючим фактором, а й матиме сенсори та технології, які можуть виявляти людей, що рухаються поблизу кордону.
"Це захід, який може бути актуальним для всього кордону або його частини", - заявила вона.
Енгер Мель підкреслила, що уряд готовий закрити кордон у найкоротші терміни.
"Ми працюємо над тим, щоб розглянути кілька заходів. Це може містити укомплектування штату, паркан, спостереження за кордоном і заходи навколо прикордонної станції Сторског, щоб впоратися з трафіком там", - додала вона.
За інформацією видання, міністерка надихнулась прикладом Фінляндії, яка продовжує будувати загородження на кордоні із Росією.
Вона наголосила, що будівництво загороджень є дорогим процесом, тому необхідно оцінити доцільність подібних вкладень.
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У п'ятницю, 27 вересня, фінський міністр оборони Антті Хакканен заявив, що Фінляндія запропонувала розмістити штаб сухопутного командування НАТО у місті Міккелі, розташованому неподалік від російського кордону
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