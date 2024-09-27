Фінляндія запропонувала НАТО розмістити штаб сухопутних військ у прикордонному з РФ місті Міккелі

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, нове командування, яке базуватиметься у Міккелі, відповідатиме за планування, підготовку та керівництво операціями сухопутних військ НАТО у Північній Європі. Підпорядковуватиметься воно Об'єднаному командуванню збройних сил НАТО у Норфолку.

Штаб укомплектують військовослужбовцями країн - членів НАТО та Сил оборони Фінляндії. У мирний час він займатиметься проведенням навчань та інших планових заходів.

В умовах кризи командування очолить операції сухопутних сил НАТО у регіоні.

Довідково: Міккелі – місто у регіоні Південна Савонія, Фінляндія, розташоване приблизно за 150 кілометрів від столиці країни, Гельсінкі. Його стратегічне положення поблизу кордону з Росією робить його важливим центром з погляду національної безпеки Фінляндії.