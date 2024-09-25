Зеленський наголосив президенту Фінляндії Стуббу на потребі України у ППО та обговорив спільне виробництво дронів
У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом й обговорив низку важливих для України питань щодо військової допомоги та співробітництва
Про це повідомляє Офіс президента.
Головними темами зустрічі були ситуація на полі бою, оборонні потреби України та міжнародна співпраця.
Зеленський зазначив, що Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, зокрема ПЗРК.
Президент ознайомив Стубба з тим, на якому етапі зараз перебуває виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.
На зустрічі обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері.
Зеленський наголосив, що для України важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів углиб території Росії.
Лідери також обговорили, які саме міжнародні зусилля потрібні заради досягнення тривалого й справедливого миру для України, та роль Глобального Півдня в цьому процесі.
- Швеція та Фінляндія не запроваджували для України "конкретних обмежень" на удари їхньою зброєю по території РФ, але країни підкреслили, що озброєння має застосовуватися відповідно до міжнародного права.
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