"Не вводили конкретних обмежень": у МЗС Фінляндії та Швеції заявили, що Україна може бити їхньою зброєю по РФ

Про це заявили міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард на брифінгу у Гельсінкі, передає Yle.

За словами Валтонен, єдиним обмеженням на застосування фінської зброї для ударів по Росії є те, що її використання має бути за міжнародним правом. Водночас Стенергард зауважила: застосування шведської зброї Збройними силами не обмежується територією України, зокрема її можна використовувати і для ударів по Росії.

"Керівництво Фінляндії раніше неодноразово заявляло, що не обмежує використання зброї, наданої Україні. У травні президент Олександр Стубб під час візиту до Стокгольма підтвердив, що Фінляндія схвалює використання західної зброї для ударів по російській території. За його словами, це стосується і зброї, переданої Україні Фінляндією", - додають у матеріалі.