Уряд Швеції заявив про припинення відносин з Грузією

Про це повідомляє Dagens Nyheter.

"Йдеться, зокрема, про співпрацю між податковими органами, яку ми вважаємо недоречною за нинішніх обставин", – повідомив міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Бенджамін Дуза.

За його словами, уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС.

"Якщо виявиться, що Грузія серйозно ставиться до своєї заявки на вступ до ЄС, і що вона захищає свої відносини з ЄС, Швеція відчинить двері", - наголосив міністр.