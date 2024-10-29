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Уряд Швеції заявив про припинення відносин з Грузією

Катерина Єсікова
29 жовтня, 2024 вiвторок
08:33
Світ Швеція

Уряд Швеції оголосив про припинення будь-якої прямої урядової співпраці з Грузією після парламентських виборів 26 жовтня

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Про це повідомляє Dagens Nyheter.

"Йдеться, зокрема, про співпрацю між податковими органами, яку ми вважаємо недоречною за нинішніх обставин", – повідомив міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Бенджамін Дуза.

За його словами, уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС.

"Якщо виявиться, що Грузія серйозно ставиться до своєї заявки на вступ до ЄС, і що вона захищає свої відносини з ЄС, Швеція відчинить двері", - наголосив міністр.

  • Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, в Грузії відбулись парламентські вибори. Наразі там уже підрахували понад 99% голосів, лідирує правляча партія "Грузинська мрія". Крім того, грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" виступила з оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до Іванішвілі.
  • Грузинська опозиція з великим відривом виграла парламентські вибори за кордоном. Результати.
  • 27 жовтня міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і Європарламенту заявили, що "парламентські вибори в Грузії були затьмарені вкоріненою поляризацією та риторикою, яка викликала тиск на виборців".
  • Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту у центрі міста.

 

 

Теги:
Новини
Грузія
політика
Швеція
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