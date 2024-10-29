Уряд Швеції заявив про припинення відносин з Грузією
Уряд Швеції оголосив про припинення будь-якої прямої урядової співпраці з Грузією після парламентських виборів 26 жовтня
Про це повідомляє Dagens Nyheter.
"Йдеться, зокрема, про співпрацю між податковими органами, яку ми вважаємо недоречною за нинішніх обставин", – повідомив міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Бенджамін Дуза.
За його словами, уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС.
"Якщо виявиться, що Грузія серйозно ставиться до своєї заявки на вступ до ЄС, і що вона захищає свої відносини з ЄС, Швеція відчинить двері", - наголосив міністр.
- Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, в Грузії відбулись парламентські вибори. Наразі там уже підрахували понад 99% голосів, лідирує правляча партія "Грузинська мрія". Крім того, грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" виступила з оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до Іванішвілі.
- Грузинська опозиція з великим відривом виграла парламентські вибори за кордоном. Результати.
- 27 жовтня міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і Європарламенту заявили, що "парламентські вибори в Грузії були затьмарені вкоріненою поляризацією та риторикою, яка викликала тиск на виборців".
- Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту у центрі міста.
- Актуальне
- Важливе